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Madem öyle işte böyle

Alman medyasının ‘Erdoğan aşığı ailesiyle birlikte Türklük propagandası yapıp Mesut’un aklını çeliyor’ diye suçladığı Amine Gülşe, sırtına Ay yıldızlı bayrak çizdirip ‘Ne mutlu Türküm diyene’ yazdırdı

MERVE YURTYAPAN
MERVE YURTYAPAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018
Madem öyle işte böyle
ALMANLAR'A TOKAT!
TÜRKİYE Güzeli Amine Gülşe, hem sevgilisine, hem ülkesine sahip çıktı! , kendisine yapılan ırkçı yaklaşım nedeniyle Alman 'nı bıraktığını açıklamıştı. Ülkeyi karıştıran bu olayın ardından bazı Alman gazeteleri, Özil'in sevgilisi Amine Gülşe'yi hedef almıştı:

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'AMİNE, Erdoğan aşığı ailesiyle birlikte Mesut'a Türklük propagandası yapıyor, onun aklını çeliyor!' Gülşe, Almanlar'a cevabı hesabından verdi. Sırtına Ay yıldız çizdirip altına da 'Ne mutlu Türk'üm diyene' yazdırıp fotoğrafını paylaştı.
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Madem öyle işte böyle
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