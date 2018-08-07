Madem öyle işte böyle

ALMANLAR'A TOKAT!
TÜRKİYE Güzeli Amine Gülşe, hem sevgilisine, hem ülkesine sahip çıktı! Mesut Özil
, kendisine yapılan ırkçı yaklaşım nedeniyle Alman Milli Takımı
'nı bıraktığını açıklamıştı. Ülkeyi karıştıran bu olayın ardından bazı Alman gazeteleri, Özil'in sevgilisi Amine Gülşe'yi hedef almıştı:
FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
'AMİNE, Erdoğan aşığı ailesiyle birlikte Mesut'a Türklük propagandası yapıyor, onun aklını çeliyor!' Gülşe, Almanlar'a cevabı Instagram
hesabından verdi. Sırtına Ay yıldız çizdirip altına da 'Ne mutlu Türk'üm diyene' yazdırıp fotoğrafını paylaştı.