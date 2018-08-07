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Madem öyle işte böyle Alman medyasının ‘Erdoğan aşığı ailesiyle birlikte Türklük propagandası yapıp Mesut’un aklını çeliyor’ diye suçladığı Amine Gülşe, sırtına Ay yıldızlı bayrak çizdirip ‘Ne mutlu Türküm diyene’ yazdırdı