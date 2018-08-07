Süper Kupa maçı reyting şampiyonu oldu

SPOR Toto Süper Lig
şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası
'nı kazanan Akhisarspor, önceki akşam TFF Süper Kupa
final maçında karşı karşıya geldi. Atv'de naklen yayınlanan karşılaşma, 100 program arasında birinci oldu. Maç; Tüm Kişiler'de 8.85 izlenme oranına ve 30.16 izlenme payına, AB Sosyal Statü'de 10.28 izlenme oranına ve 34.27 izlenme payına; 20+ABC1
Statüsünde ise 10.05 izlenme oranına ve 32.70 izlenme payına ulaşarak en çok izlenen program oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın galibi ve Süper Kupa'nın sahibi ise 6-5'lik skorla Akhisarspor oldu.