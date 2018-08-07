Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Günaydın Haberleri > Talat Bulut hakkında karar verildi

hakkında karar verildi

Oyuncu hakkında, dizi setinde kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada yeterince delil bulunamadığı için 'takipsizlik' kararı verildi

Giriş Tarihi: 7.8.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 09:42
Talat Bulut hakkında karar verildi

Oyuncu 'un oynadığı dizinin setinde 'kostüm asistanı' olarak görev yapan , Talat Bulut'un 31 Mayıs'ta dizi setinde kendisini taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma başlatan savcılık, Özge Şimşek'in iddialarını incelemeye aldı.

'YETERLİ DELİL YOK'

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada müşteki Özge Şimşek'in, şikâyetçi olduğu Talat Bulut'un ve şahitlerin ifadeleri alındı. Soruşturma neticesinde müşteki Özge Şimşek'in iddialarını doğrular nitelikte ve dava açmaya yetecek düzeyde delil elde edilemediği için 'takipsizlik' kararı verildi.

Hande Ataizi “Talat Bulut beni gece…”

Daha önce olaya ilişkin bir açıklama yapan Özge Şimşek "Dava açacağım şahitlerimle. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın" demişti. Bu sözlerin ardından Talat Bulut da bir açıklama yaparak "Hakkımda çıkan asılsız iddiaları şaşkınlıkla izliyorum. Gerçekle hiçbir alakası olmayan bu ithamlar beni ve ailemi çok üzdü. Bu gerçek dışı iddiayı ortaya atan ilgili kişi ve bilip bilmeden karalayıcı yorum yapıp hakaret eden herkes hakkında yargı yoluna başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü isimlerin makyajsız halleri

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Talat Bulut hakkında karar verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN