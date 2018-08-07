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Tatilde aile saadeti

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Tatilde aile saadeti
Güzel oyuncu , tatiline son gaz devam ediyor. Birkaç gündür Ege sahillerinde olan ve Marmaris, Bozburun gibi bölgelerde kısa kısa tatil yapan oyuncu, önceki gün ise Türkbükü'ndeydi. 'in iskelesinde görüntülenen Ün'e, eşi Tolga Karataş ve kızı Duru Kınay eşlik etti. Emine Ün ve Tolga Karataş, gün boyu iskelede oturdu ve sohbet etti. Bir ara kitap okumaya başlayan güzel oyuncu, yaklaşık dört saat boyunca kitabı elinden bırakmadı. Kızı Duru Kınay da iskelede, arkadaşları ile eğlendi.
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Tatilde aile saadeti
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