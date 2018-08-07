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‘Türk dostlarım, misafirperverliğiniz için çok teşekkürler’

Dünyaca ünlü lı müzisyen , Harbiye’de konser verdi. Namjoo, Türkler’e misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ettikten sonra ‘ Hatırası’nı Türkçe söyledi

Giriş Tarihi: 7.8.2018
‘Türk dostlarım, misafirperverliğiniz için çok teşekkürler’
lı müzisyen, söz yazarı ve müzik bilimcisi , önceki akşam İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında lu hayranlarıyla buluştu. İstanbul aşığı olarak tanınan Namjoo, performansıyla hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

'HEPİNİZİ SEVİYORUM'
Eserlerinde İran müziğini modern ezgilerle bir araya getiren sanatçı, genelde konserlerinde konuşma yapmadığını belirterek şunları söyledi: "İran'da ekonomik durumlar ne kadar kötü olsa da, buraya beni izlemeye gelen İranlı dostlara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Türk dostlarıma da misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum."

SAHNEDE AĞLADI
Konserde, Kürtçe ve Farsça şarkılar seslendiren Namjoo, Türkçe olarak 'nun seslendirdiği '' adlı şarkıyı söyledi. Ustanın bu performansı dakikalarca alkışlandı. Sanatçı, 'Iraneh Khanom' şarkısını seslendirirken ise gözyaşlarını tutamadı.
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