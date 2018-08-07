‘Türk dostlarım, misafirperverliğiniz için çok teşekkürler’

İran
lı müzisyen, söz yazarı ve müzik bilimcisi Mohsen Namjoo
, önceki akşam İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında İstanbul
lu hayranlarıyla buluştu. İstanbul aşığı olarak tanınan Namjoo, performansıyla hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.
'HEPİNİZİ SEVİYORUM'
Eserlerinde İran müziğini modern ezgilerle bir araya getiren sanatçı, genelde konserlerinde konuşma yapmadığını belirterek şunları söyledi: "İran'da ekonomik durumlar ne kadar kötü olsa da, buraya beni izlemeye gelen İranlı dostlara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Türk dostlarıma da misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum."
SAHNEDE AĞLADI
Konserde, Kürtçe ve Farsça şarkılar seslendiren Namjoo, Türkçe olarak Sezen Aksu
'nun seslendirdiği 'İstanbul Hatırası
' adlı şarkıyı söyledi. Ustanın bu performansı dakikalarca alkışlandı. Sanatçı, 'Iraneh Khanom' şarkısını seslendirirken ise gözyaşlarını tutamadı.