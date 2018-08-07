Nur Yerlitaş’ı dostları yalnız bırakmıyor

Geçtiğimiz günlerde beyin kanseri teşhisi konan ünlü modacı Nur Yerlitaş
, dün ameliyat oldu. Dostları, bu zorlu süreçte Yerlitaş'ı yalnız bırakmadı. Sosyal medyada da mesajları ile arkadaşlarına destek olan isimler arasında Seda Sayan, Safiye Soyman ve Mehmet Ali Erbil
de vardı. Sayan, "Canım arkadaşım benim, güzel kalpli yokluk arkadaşım, Allah yar ve yardımcın olsun" diye yazdı. Soyman ise duygularını şöyle ifade etti: "Benim güzel arkadaşım, kadim dostum, sen her şeyin üstesinden gelirsin. Bonkör, cömert Allah-ü Teala seni korusun. Yanındayız hep. Sana acil şifalar diliyorum, geçmiş olsun. Bütün dualarım senin için, canım arkadaşım, can dostum benim." Mehmet Ali Erbil de "Sen hep bizimlesin" diye yazdı.