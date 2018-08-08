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Altı ilden altı kıza özel eğitim

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Altı ilden altı kıza özel eğitim
KIZ öğrencilerin geleceğini aydınlatmak için yola çıkan Kızlarımız Okuyor projesinde yeni dönem çalışmaları başladı. Toplam 75 kız öğrenciye burs vererek eğitimlerini destekleyen PepsiCo, kız öğrencilere sağladığı maddi desteğin yanı sıra, eğitim ve staj programlarıyla kişisel gelişimlerine de katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu kapsamda PepsiCo, iki yıldır düzenlediği eğitimlerin üçüncüsünü bu yıl Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) ortaklığıyla gerçekleştirerek, Güneydoğu Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden gelen altı kız öğrenciyi altı günlük çok özel bir eğitim programıyla İstanbul'da ağırlıyor. Programa Adıyaman, , , ve Mardin'den katılan öğrencilere, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından sertifika verilecek.
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Altı ilden altı kıza özel eğitim
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