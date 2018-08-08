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Dans ederken sakatlandı

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Dans ederken sakatlandı
Genç şarkıcı , önceki akşam bir AVM'de görüntülendi. Tek başına gittiği AVM'deki Parle restoranda bir arkadaşıyla buluşan güzel şarkıcı, burada uzun süre oturup yemek yedi. Yürümekte oldukça zorluk çeken güzel şarkıcının ayağındaki bandaj ise dikkatlerden kaçmadı. Dans çalışması esnasında sakatlandığını söyleyen Aleyna Tilki, "Stüdyoda dans çalışması yaparken kaslarımda zedelenme oldu. Türkiye'de daha önce hiç görülmemiş ve yapılmamış bir dans çalışması hazırlıyoruz. Yoğun bir şekilde bu koreografiye çalışırken de dizimden sakatlandım" açıklamasını yaptı.
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Dans ederken sakatlandı
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