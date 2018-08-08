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’dan teknede dans şov

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018
Ersun Yanal’dan teknede dans şov
Geçtiğimiz yıl Trabzonspor'u çalıştıran teknik direktör , eşi ve arkadaş grubuyla tatile çıktı. Sezon yorgunluğunu atmak için soluğu Datça'da alan Yanal, The Key adlı teknesiyle Ege turuna çıktı. Bozburun'un en ıssız koylarından birine demirli teknesinde bir haftadır tatiline devam eden Yanal, önceki gün bot ile gidip arkadaşlarını alarak teknesine çıkardı. Yanal, sonrasında eşini de botla alarak tekneye geldi. Eşi ile birlikte denize giren Yanal, teknenin arka kısmında dans etti. Suyun içindeki eşine dans figürlerini sergileyen Yanal, bir süre sonra da halatlara takılan bir botun da imdadına yetişti. Botun üzerine çıkarak yardım eden Yanal, halatı çözdü. 31 yaşındaki İren Ağan Yanal ise fit ve düzgün fiziği ile görenleri kendisine hayran bıraktı.
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Ersun Yanal’dan teknede dans şov
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