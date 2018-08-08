Yıldızlı Geceler konserleri başlıyor

'Yıldızlı Geceler' konserleri bu yıl Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde müzik severlerle buluşacak. Türkiye'nin en ünlü ve prestijli sahnelerinden biri olan Harbiye'de yıldız sanatçılar, 30 Ağustos – 9 Eylül tarihlerinde İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki yıldız yağmuru Volkan Konak'la başlayacak ve sırasıyla Manuş Baba, Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun, Edis, Berkay, Serdar Ortaç, Koray Avcı, Mehmet Erdem&Rubato ve Dostları, Hakan Altun, Serkan Kaya ve Zara ile devam edecek.
Konser programı:
30 Ağustos – Volkan Konak
31 Ağustos – Manuş Baba
1 Eylül – Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun
2 Eylül - Edis
3 Eylül – Berkay
4 Eylül – Serdar Ortaç
5 Eylül – Koray Avcı
6 Eylül – Mehmet Erdem&Rubato ve dostları
7 Eylül – Hakan Altun
8 Eylül – Serkan Kaya
9 Eylül - Zara