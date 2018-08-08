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Yıldızlı Geceler konserleri başlıyor

‘Turkcell Yıldızlı Geceler’, Harbiye yeniden müzikseverle buluşuyor. Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde iki hafta sürecek müzik şöleninde, birbirinden değerli sanatçılar en özel şarkılarını hayranları için seslendirecek. 30 Ağustos’ta Volkan Konak’la başlayacak konser serisi, 9 Eylül’deki Zara konseriyle sona erecek

Giriş Tarihi: 8.8.2018 09:31
Yıldızlı Geceler konserleri başlıyor

'Yıldızlı Geceler' konserleri bu yıl Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde müzik severlerle buluşacak. Türkiye'nin en ünlü ve prestijli sahnelerinden biri olan Harbiye'de yıldız sanatçılar, 30 Ağustos – 9 Eylül tarihlerinde İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Harbiye 'ndeki yıldız yağmuru Volkan Konak'la başlayacak ve sırasıyla Manuş Baba, Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun, Edis, Berkay, Serdar Ortaç, Koray Avcı, Mehmet Erdem&Rubato ve Dostları, Hakan Altun, Serkan Kaya ve Zara ile devam edecek.

Konser programı:

30 Ağustos – Volkan Konak

31 Ağustos – Manuş Baba

1 Eylül – Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun

2 Eylül - Edis

3 Eylül – Berkay

4 Eylül – Serdar Ortaç

5 Eylül – Koray Avcı

6 Eylül – Mehmet Erdem&Rubato ve dostları

7 Eylül – Hakan Altun

8 Eylül – Serkan Kaya

9 Eylül - Zara

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