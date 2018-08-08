Yıldızlı Geceler konserleri başlıyor

'Yıldızlı Geceler' konserleri bu yıl Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde müzik severlerle buluşacak. Türkiye'nin en ünlü ve prestijli sahnelerinden biri olan Harbiye'de yıldız sanatçılar, 30 Ağustos – 9 Eylül tarihlerinde İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki yıldız yağmuru Volkan Konak'la başlayacak ve sırasıyla Manuş Baba, Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun, Edis, Berkay, Serdar Ortaç, Koray Avcı, Mehmet Erdem&Rubato ve Dostları, Hakan Altun, Serkan Kaya ve Zara ile devam edecek.

Konser programı:

30 Ağustos – Volkan Konak

31 Ağustos – Manuş Baba

1 Eylül – Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun

2 Eylül - Edis

3 Eylül – Berkay

4 Eylül – Serdar Ortaç

5 Eylül – Koray Avcı

6 Eylül – Mehmet Erdem&Rubato ve dostları

7 Eylül – Hakan Altun

8 Eylül – Serkan Kaya

9 Eylül - Zara