Başrollerını Sandra Bullock
, Cate Blanchett
, Anne Hathaway
'in paylaştığı Ocean's 8 filmi Kuruçeşme Huqqa'da gösterildi. Açık havada sinema keyfi yaşayan isimler arasında Sedef İybar, Pelin Öztekin, Yonca Evcimik, Bennu Gerede, Burak Yörük, Barış Aytaç, Neslihan Yeldan, Ebru Keser gibi isimler vardı. Huqqa'nın Yönetim Kurulu üyesi Enis Ersavaştı, "Her zaman olduğu gibi bu tarz yeniliklere devam edeceğiz. Biz kendi sektörümüzde hep ilkleri başarıyoruz. İstediğimiz şey birleştirici olan marka algımızı daha çok insanlara tanıtmak ve nasıl işler yaptığımızı gösterebilmek" dedi.