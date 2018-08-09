Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan 6.5 ayda sadece 4 kilo aldı

Eşiyle çıktığı mavi turda bikinili görüntülenen Aslıhan Turan, 6.5 ayda sadece 4 kilo alarak 46 kilodan 50'ye çıktı. Formunu pilates ve yogaya borçlu olduğunu söyleyen Aslıhan Turan, doğumdan kısa bir süre sonra ise gelinlik giyecek.

Bu yıl 11 Mart'ta evde yapılan 20 kişilik bir törenle evlenen çift, yaz başında verecekleri düğün davetini bebek yüzünden ertelemişti.

İKİNCİ ÇOCUK İÇİN ARAYI AÇMAK İSTEMİYOR

İkili, daveti bu kış yapacak. Çiftin bebekleri Hamza Arda da yanlarında olacak. Aslıhan Turan, ikinci çocuk için de arayı fazla açmak istemiyor. İkinci bebek kız olduğu takdirde ismi de şimdiden hazır: 'Aslıhan.'