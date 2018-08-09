Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Günaydın Haberleri > Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan 6.5 ayda sadece 4 kilo aldı

'ın eşi Turan 6.5 ayda sadece 4 kilo aldı

Mart ayında dünya evine giren futbolcu ile hamile eşi Aslıhan Turan mavi tura çıktı

Giriş Tarihi: 9.8.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 10:52
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan 6.5 ayda sadece 4 kilo aldı

Eşiyle çıktığı mavi turda bikinili görüntülenen Aslıhan Turan, 6.5 ayda sadece 4 kilo alarak 46 kilodan 50'ye çıktı. Formunu pilates ve yogaya borçlu olduğunu söyleyen Aslıhan Turan, doğumdan kısa bir süre sonra ise gelinlik giyecek.

Bu yıl 11 Mart'ta evde yapılan 20 kişilik bir törenle evlenen çift, yaz başında verecekleri düğün davetini bebek yüzünden ertelemişti.

İKİNCİ ÇOCUK İÇİN ARAYI AÇMAK İSTEMİYOR

İkili, daveti bu kış yapacak. Çiftin bebekleri Hamza Arda da yanlarında olacak. Aslıhan Turan, ikinci çocuk için de arayı fazla açmak istemiyor. İkinci bebek kız olduğu takdirde ismi de şimdiden hazır: 'Aslıhan.'

Ünlü isimlerin değişimleri (Ayşe Tolga)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan 6.5 ayda sadece 4 kilo aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN