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'Son bursunu alıp, beni engelledi' demişti açıklama geldi

, bir senedir ihtiyacı olan bir kişiye burs veriyordu. Oyuncu, son bursu yatırdıktan sonra burs verdiği kişi tarafından sosyal medyadan engellendi. Çok geçmeden öğrenci genç, çektiği video ile güzel oyuncudan özür diledi

Giriş Tarihi: 9.8.2018 15:06 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 15:26
Berrak Tüzünataç 'Son bursunu alıp, beni engelledi' demişti açıklama geldi

ekran görüntüsünü paylaşarak "Bir seneden fazladır eğitimi için burs verdiğim kişi, son bursunu alıp beni bloklamış. Gerçekten bu aralar insanlar ve kendim hakkımda hayatın bana öğrettiklerini sindirdikten sonra çok şükran duyacağım (umarım..) Sanırım ben tam bir saftiriğim" dedi.

Berrak Tüzünataç 'Son bursunu alıp, beni engelledi' demişti açıklama geldi...

'ÖZÜR DİLERİM'

Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği öğrenci sosyal medya hesabında paylaştığı video ile güzel oyuncudan özür diledi.

Öğrenci genç "Berrak Tüzünataç'ı ben engellemedim. Kız arkadaşım kıskandığı için engellemiş. Özür dilerim." dedi.

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Berrak Tüzünataç 'Son bursunu alıp, beni engelledi' demişti açıklama geldi
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