Emina’sız ilk tatil

Emina Jahovic
ile yaklaşık 10 yıl süren evlilikleri geçtiğimiz ay biten Mustafa Sandal
, moral depolamak için çocukları ile tatile çıktı. 9 yaşındaki Yaman ve 6 yaşındaki Yavuz ile Göcek'e giden Sandal, kendisine ait lüks teknesinde gün boyu deniz keyfi yaptı. Tekneye sabah saatlerinde önce çocuklar, ardından da Sandal gitti. Teknenin üst katında güneşlendikten sonra deniz sefası yapan Sandal Ailesi, sık sık akrobatik atlayışlar gerçekleştirdi. Boşanma protokolüne göre ortak olarak satın aldıkları SongWritter isimli tekneyi ayrı zamanlarda kullanma hakkına sahip olan eski karı koca, çocukları için de olsa yan yana gelmedi. Mustafa Sandal çocukları ile teknede vakit geçirirken, Emina Jahovic ise özel bir site içinde elektrikli scooter'a binerek vakit geçirdi. Gazetecilerin görüntü almasını istemediği öğrenilen Jahovic'in, güneş gözlüğü ve büyük şapka takması dikkat çekti.
TEKNEDE SPOR YAPTI
Mustafa Sandal, teknenin üst katında iş görüşmesi yaptıktan sonra spor yaptı. Ünlü şarkıcı, küçük oğlu Yavuz ile birlikte şınav çekti. Teknenin arka kısmında sporunu tamamlayan popçu, sonrasında dümenin başına geçti. Akşam vakti yola çıkan popçu, bir marinaya giderek teknesini demirledi.