Esmerini fıstık ile besledi

Ünlü oyuncu Hande Erçel
, önceki gün sevgilisi Murat Dalkılıç
'a sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Etiler'de bir restoranda organize edilen doğum gününe; Dalkılıç'ın 25 yakın arkadaşı davet edildi. Dalkılıç, sürpriz karşısında sevgilisine sarılarak teşekkür etti. Geceye katılanlar arasında Berkay Şahin- Özlem Katipoğlu, Eser Yenenler-Berfu Yıldız ve Gamze Erçel de vardı. Gecede sahneye çıkarak 'Sarı Kurdelem' şarkısını seslendiren Dalkılıç, "Ben esmeri badem ile, ben esmeri fındık ile, ben esmeri fıstık ile beslerim" sözlerini söylerken, sevgilisi Hande Erçel'e elleriyle fıstık yedirdi.