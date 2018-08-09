Kızını basınla tanıştırdı

Oyuncu Nur Fettahoğlu
, doğumundan beri basından uzak tutmaya çalıştığı kızı Elisa Güzin ile önceki gün Gümüşlük'te görüntülendi. Uzun süredir ortalıklarda görünmeyen oyuncu, kızı ve yakın arkadaşları ile tatile başladı. Gazetecileri karşısında görünce şaşkınlık yaşayan Fettahoğlu, kızı Elisa'yı kameralar ile ilk kez tanıştırdı. Basının ilgisine pek alışkın olmayan Elisa'nın etrafa şaşkın bakışlar attığı görüldü. Fettahoğlu, "Arkadaşlar kızım böyle şeylere pek alışık değil. Sanırım yeteri kadar çektiniz. Size teşekkür ederiz" diyerek hızlıca uzaklaştı.