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'dan babası ile ilgili açıklama

kısa bir süre önce rahatsızlanan babası 'ın taburcu olduğunu açıkladı. Murat Arkın ayrıca "Babamın size çok yakında kendi ağzından bir mesajı olacak" dedi

Giriş Tarihi: 9.8.2018 14:57 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 15:08
Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın ile ilgili açıklama

İşte Murat Arkın'ın açıklaması:

"Dostlar. Sizlerden gelen binlerce mesaja tek tek geri dönüş yapamadık. Özür dileriz.

Babam çok şükür hastaneden çıkışını yaptı. Dinlenmek en çok onun hakkı. Ailem ve kendim adıma sizlere, arayan, dua eden, ziyarete gelen,mesaj bırakan herkese, devlet büyüklerimize, sanatçı dostlara, polisinden memuruna, simitçisinden iş adamlarımıza, hademesinden öğrencisine, öğretmeninden gurbetçisine hepinize sonsuz teşekkürler. Ne mutlu bize böyle bir halkımız var. Babamın size çok yakında kendi ağzından bir mesajı olacak. Sevgiler."

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Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın ile ilgili açıklama
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