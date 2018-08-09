Şafak Sezer: Bu filmde gökten espri yağacak

Şafak Sezer
'in başrol oynadığı komedi filmi 'Göktaşı
'nın çekimleri bitti. Ayhan Taş, Bülent Çolak, Tuna Orhan, Ceyhun Fersoy, Sinan Çalışkanoğlu, Mehmet Esen, Nilay Toprak ve Yılmaz Gruda'nın rol aldığı, yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, Caner Erzincan'ın senaryosunu yazıp yönettiği filmin çekimleri; Kırklareli
'ne bağlı Armağan Köyü'nde dört haftada gerçekleşti. 28 Eylül'de gösterime girecek olan filmde köy muhtarı 'İsmet' karakterini canlandıracak olan Sezer, yeni projesiyle ilgili şöyle konuştu: "'Göktaşı', sezonun ilk büyük komedi filmi. Seyirciyi gülmekten kırıp geçireceğiz. 400 haneli Armağan Köyü'nden 300 kişi filmde figüran olarak rol aldı. Köy meydanında filmin galasını yapmayı düşünüyoruz. Köy halkı ilk defa bir filmde oynuyor, ilk defa film galası görsünler istiyoruz. Uzun süredir köyde geçen bir filmde oynamamıştım. Kadro inanılmaz, çok değerli oyuncu arkadaşlarımla çalıştım." Bu arada Sezer'in çekimler sırasında ailesini çok özlediği için onları Kırklareli'ye getirttiği öğrenildi. Filmde Sezer'in kızı Irmak da oynadı.
'ÇOK GÜZEL BİR SETTİ'
Göktaşı'nın yönetmeni Caner Erzincan ise set sürecini şu sözlerle anlattı: "Yazarken kafamda bir hayal vardı ve o hayali gerçekleştirirken bütün 'Acaba'larım çekimlerde kayboldu. Oyuncular, her karakteri umduğumdan daha iyi ete kemiğe büründürdü. Köy halkı ve oyuncular arasında müthiş bir uyum oldu. Çok güzel bir set oldu, çok da güzel film olacak."
'YAĞMUR DUASI SAHNESİ BİTTİ, YAĞMUR YAĞDI'
'GÖKTAŞI oyuncusu Mehmet Esen, yaşadıkları ilginç bir olayı anlattı: "Yağmur duasına çıktığımız bir sahne vardı. Çekim sonrası yağmur yağmayan köyde günlerce yağmur yağdı. Hepimiz çok şaşırdık." Filmin bir diğer oyuncusu Sinan Çalışkanoğlu ise "Filmde köye bir göktaşı düşüyor. Halk, taşları Amerikalılar'a, satmaya çalışıyor. Bu süreçte komik olaylar yaşanıyor" dedi.
KIRKLARELİ'NE KAMP KURDULAR
FİLM için set çalışanları ve oyuncular, 30 gün Kırklareli'nin Armağan Köyü'ne kamp kurdu. Esnaf ve muhtar, çekimlerin köylerinde yapılmasından ötürü mutlu olduklarını dile getirdi. Muhtar Recep Dal, "Dönüşümde olan bir köyüz. Köyümüzü yeniledik. Hep bir yapımcının gelip köyümüzü keşfetmesini istiyorduk. Film köyümüze değer katacak" diye konuştu. Çekimlerin son günü ise seti vali Osman Bilgin ve belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da ziyaret etti.
'ÇINGENE SÖZLÜKLERINE BAKIP ŞARKI YAPTIK'
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Trakya hikayesinin anlatıldığı filmin müziklerini yapan Bahadır Sağlam, şöyle konuştu: "Uzun zamandır Anadolu-rock yapıyorum. Fakat bu film için Trakya ezgileri kullandım. 10 tane şarkı yaptık. Şarkıları çingene sözlüklerinden bakarak yaptım. Müzikleriyle de çok eğlenceli bir film oldu."