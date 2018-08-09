Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Günaydın Haberleri > Simge Sağın: En güzel doğum günümü yaşadım

: En güzel doğum günümü yaşadım

Genç jenerasyonun dikkat çeken isimlerinden Edis, dün akşam Sahnesi'ndeydi. Sanatçıyı dinlemeye giden , konser sonrası kuliste kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Giriş Tarihi: 9.8.2018 15:51 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 15:54
Simge Sağın: En güzel doğum günümü yaşadım

Habertürk'ün haberine göre genç popçu Edis, dün akşam Sahnesi'nde hayranlarıyla bir araya geldi. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye giden ünlülerden , konser sonrası Edis'i tebrik etmek için soluğu kulisinde aldı. Doğum günü olan şarkıcıya sürpriz yapan Edis ve arkadaşları Simge Sağın'ın duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

37 yaşına giren ünlü popçu, kuliste kendisi için pasta kesilmesi sonrası duygularını, "Bu akşam hem çok güzel bir konser izledim hem de en güzel doğum günlerimden birini yaşadım. Yepyeni bir yaş aldım bugün. Huzurlu, sağlıklı ve bol kahkaha ile geçecek uzun yıllar diliyorum, çok mutluyum" sözleriyle ifade etti.

Ünlülerin merak edilen çocukları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Simge Sağın: En güzel doğum günümü yaşadım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN