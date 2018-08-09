Simge Sağın: En güzel doğum günümü yaşadım

Habertürk'ün haberine göre genç popçu Edis, dün akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla bir araya geldi. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye giden ünlülerden Simge Sağın, konser sonrası Edis'i tebrik etmek için soluğu kulisinde aldı. Doğum günü olan şarkıcıya sürpriz yapan Edis ve arkadaşları Simge Sağın'ın duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

37 yaşına giren ünlü popçu, kuliste kendisi için pasta kesilmesi sonrası duygularını, "Bu akşam hem çok güzel bir konser izledim hem de en güzel doğum günlerimden birini yaşadım. Yepyeni bir yaş aldım bugün. Huzurlu, sağlıklı ve bol kahkaha ile geçecek uzun yıllar diliyorum, çok mutluyum" sözleriyle ifade etti.