209 sanatçı 20 bin kişiyi müziğe doyurdu

BEŞ gün boyunca ulusal ve uluslararası sanatçıları konuk eden 14. Bodrum
Müzik Festivali; 16 konser, iki sergi ve iki tur ile yaklaşık 20 bin kişiyi ağırladı. Festival kapsamında; kurulumunda 400 kişinin görev aldığı ve dokuz gün süren beş farklı sahnede 209 müzisyen, toplam 16 saat 21 dakika boyunca dinleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. GELİR OTİZMLİLERE
Festivalin son gününde ise dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay
sahneye çıktı. Festivalin Onur Ödülü'nü de alan Onay, festival kapsamında film yönetmeni Murathan Özbek
'le birlikte 'Yolda' adlı proje ile sanatseverlerin karşısına çıktı. Onay'ın piyanodaki hayal gücünü Murathan Özbek'in vizörüyle buluşturan proje, izleyicilere eşsiz bir konser deneyimi yaşattı. Tüm bilet gelirleri Tohum Otizm Vakfı ve Bodrum Sağlık Vakfı'na bağışlanan festivalde, Gülsin Onay konserinin geliri ise Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik
Festivali'ne aktarıldı.