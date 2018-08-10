Akil’den eşi Altan’a tam puan

Türkıye'nın en iyi drift pilotlarının tozu dumana kattığı Red Bull Car Park Drift heyecanına ünlüler de ortak oldu. İlayda Akdoğan, Doğuş Çabakçor, Doğukan Manço
gibi isimlerin de katıldığı etkinlikte; oyuncu Anıl Altan
drift yıldızı Abdo Feghali ile co-drive heyecanı yaşadı. Performans boyunca jüride yer alan Pelin Akil
ise eşinin deneyimine tam puan verdi. İlk kez bir drift aracında co-pilot koltuğunda oturan Anıl Altan, şöyle konuştu: "Mükemmel bir ortam vardı. Korktuğumu söyleyemem ama çok heyecanlandım. Etkinliğin direktörü de olan Abdo Feghali, driftin starı. Böyle bir isimle binlerce seyircinin önünde bu heyecanı yaşamak inanılmazdı." Pelin Akil ise "Ben Anıl'dan daha çok korktum. Müthiş anlardı" dedi.