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Akil’den eşi Altan’a tam puan

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Akil’den eşi Altan’a tam puan
Türkıye'nın en iyi drift pilotlarının tozu dumana kattığı Red Bull Car Park Drift heyecanına ünlüler de ortak oldu. İlayda Akdoğan, Doğuş Çabakçor, gibi isimlerin de katıldığı etkinlikte; oyuncu drift yıldızı Abdo Feghali ile co-drive heyecanı yaşadı. Performans boyunca jüride yer alan ise eşinin deneyimine tam puan verdi. İlk kez bir drift aracında co-pilot koltuğunda oturan Anıl Altan, şöyle konuştu: "Mükemmel bir ortam vardı. Korktuğumu söyleyemem ama çok heyecanlandım. Etkinliğin direktörü de olan Abdo Feghali, driftin starı. Böyle bir isimle binlerce seyircinin önünde bu heyecanı yaşamak inanılmazdı." Pelin Akil ise "Ben Anıl'dan daha çok korktum. Müthiş anlardı" dedi.
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Akil’den eşi Altan’a tam puan
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