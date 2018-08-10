Bayramda eğlencenin nabzı Girne’de atacak

Girne'nin yeni otellerinden, Palazzo Luxury Collection'ın yeni yatırımı Kaya Palazzo Resort & Casino, bayramda konuklarını birbirinden ünlü isimlerle ağırlayacak. Bayram haftası boyunca 18 Ağustos'ta Fatih Ürek
, 23 Ağustos'ta Ajda Pekkan
, 25 Ağustos'ta Koray Avcı'nın konser vereceği Kaya Palazzo Girne'de eğlence zirveye çıkacak. Bayram tatilini Kaya Palazzo'da geçirecek olanlar; gündüz Palazzo Beach'te düzenlenen DJ party'de, geceleri ise Sky Kyrenia gece kulübünde müziğin ritmi ve ışık oyunları eşliğinde eğlenecekler.