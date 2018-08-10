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Derici ‘’la bir ilke imza attı

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Derici ‘Mavi Ekran’la bir ilke imza attı
Ünlü popçu , kariyerinin ikinci stüdyo albümünü müzikseverlerle buluşturdu. 'Sabıka Kaydı' adlı albümde 13 yeni şarkı ve bir versiyon bulunuyor. Söz ve besteleri Gökhan Şahin, Alper Narman, Onurr, Emrah Demiralp, , Buray, Osman Çetin ve Zulfi Badalov gibi isimlere ait olan albümdeki şarkılarından biri ise ''. Şarkının sözleri ise Derici'ye ait. Ünlü şarkıcı, ilk kez kendi yazdığı bir şarkıyı albümüne koymuş oldu. 'Sabıka Kaydı'nın çıkış parçası olan 'Ben Tek Siz Hepiniz'e Murat Joker yönetmenliğinde 40 kişilik bir ekiple iki günde klip çekildi. Yurt içi ve yurt dışında konser programına başlayacak olan Derici'nin fotoğraflarını Emre Ünal çekti.
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Derici ‘Mavi Ekran’la bir ilke imza attı
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