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çocuklarına oyuncak tüfek aldı, topa tutuldu

çocukları Kuzey ve Uzay ile beraber Çeşme'de tatilde

Giriş Tarihi: 10.8.2018 14:06 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 14:18
Emre Altuğ çocuklarına oyuncak tüfek aldı, topa tutuldu

Popçu , Ağustos 2008'de evlendiği Çağla Şıkel'den Ocak 2015'te çocukları Kuzey (9) ve Uzay'a (6) rağmen Ocak 2015'te tek celsede boşanmıştı. Yaz başından beri anneleri ile Bodrum'da tatil yapan Kuzey ile Uzay, babalarının yanına Çeşme'ye geçti. Emre Altuğ dün Alaçatı'da dolaşırken oğullarına oyuncak silah ve tüfek aldı. Fotoğrafı da 289 bin takipçisinin olduğu Instagram'da paylaştı.

UZMANLAR UYARIYOR

Emre Altuğ sosyal medyayı sallayan fotoğrafın altına "Şimdi biliyorum; 'Çocuklara silah almayın' diyecekler. Ama bir erkek çocuk, silahsız ve arabasız yapamaz. Yeter ki oyuncak olsun" yazdı. Tepkiler çığ gibi büyüyünce, Instagram hesabını yorumlara kapattı. Uzmanlar; oyuncak silahların ve savaş oyunlarının, çocukları şiddete özendireceğini söylüyor ve sık sık ebeveynleri uyarıyor. Kaynak: Posta

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Emre Altuğ çocuklarına oyuncak tüfek aldı, topa tutuldu
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