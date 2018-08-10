‘Merhametli adaletli kızım benim’

Türk halk müziğinin ünlü ismi Yavuz Bingöl
'ün kızı Türkü Bingöl, 18 Ağustos
'ta dünyaevine girecek. Kız vermenin sıkıntısını yaşayan Bingöl, önceki akşam kına gecesi sonrası duygularını Instagram'da paylaştı. Bingöl, kızıyla olan bir fotoğrafının altına şunları yazdı: 'Canım kızımdan 10 yıl ayrı kaldım. Amerika'da okudu, çalıştı. İlk gittiği zamanlar hemen hemen her gün yatmadan beni arar, ağlardı. Ben onunla ağlayamazdım! Onunla ağlaması bitene kadar konuşurdum. Kendisine ne çok güvendiğimi, onu ne çok sevdiğimi anlatırdım, sonra güzelce kapatırdık telefonu. Kapattıktan sonra içimde fırtınalar kopar, bu kez de ben ağlardım. Sevgiyle, saygıyla büyüttüğümüz biricik kızımızın bugün kınası vardı. Çaktırmadan bir köşede yine ağladım kınası yakılırken. Sevgili kızım adalet duygusunu, merhameti paylaşmayı bilir. 'Ülkeme faydam olsun baba, ben dönmek istiyorum' dediği gün de mutluluktan ağlamıştım. Canım kızım büyüdü be, evleniyor, düğünü 18 Ağustos'ta. Bahtın, sansın açık olsun kızım. Allah mutlu etsin, hep iyilerle buluştursun yolunu. Gözlerinden öpüyorum, varlığımın en güzel bestesi Sinem Türküm benim. Allah'a emanet ol."