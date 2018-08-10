Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Merhametli adaletli kızım benim’

‘Merhametli adaletli kızım benim’

Giriş Tarihi: 10.8.2018
‘Merhametli adaletli kızım benim’
Türk halk müziğinin ünlü ismi 'ün kızı Türkü Bingöl, 'ta dünyaevine girecek. Kız vermenin sıkıntısını yaşayan Bingöl, önceki akşam kına gecesi sonrası duygularını Instagram'da paylaştı. Bingöl, kızıyla olan bir fotoğrafının altına şunları yazdı: 'Canım kızımdan 10 yıl ayrı kaldım. Amerika'da okudu, çalıştı. İlk gittiği zamanlar hemen hemen her gün yatmadan beni arar, ağlardı. Ben onunla ağlayamazdım! Onunla ağlaması bitene kadar konuşurdum. Kendisine ne çok güvendiğimi, onu ne çok sevdiğimi anlatırdım, sonra güzelce kapatırdık telefonu. Kapattıktan sonra içimde fırtınalar kopar, bu kez de ben ağlardım. Sevgiyle, saygıyla büyüttüğümüz biricik kızımızın bugün kınası vardı. Çaktırmadan bir köşede yine ağladım kınası yakılırken. Sevgili kızım adalet duygusunu, merhameti paylaşmayı bilir. 'Ülkeme faydam olsun baba, ben dönmek istiyorum' dediği gün de mutluluktan ağlamıştım. Canım kızım büyüdü be, evleniyor, düğünü 18 Ağustos'ta. Bahtın, sansın açık olsun kızım. Allah mutlu etsin, hep iyilerle buluştursun yolunu. Gözlerinden öpüyorum, varlığımın en güzel bestesi Sinem Türküm benim. Allah'a emanet ol."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Merhametli adaletli kızım benim’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN