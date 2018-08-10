Merve Sevi Çalkan Algün krizi aşamadılar! Boşanma sebebi ise…

YİNE MAHKEMEYE DİLEKÇE VERDİ

Merve Sevi, eşi Çalkan Algün'le evliliğinde yaşadığı krizi aşamadı. 4 ay önce evliliğini bitirmek için mahkemeye başvuran ancak kararından vazgeçen ünlü oyuncu, boşanmak için yine mahkemeye dilekçe verdi.