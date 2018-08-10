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krizi aşamadılar! Boşanma sebebi ise…

, eşi ’le evliliğinde yaşadığı krizi aşamadı. 4 ay önce evliliğini bitirmek için mahkemeye başvuran ancak kararından vazgeçen ünlü oyuncu, boşanmak için yine mahkemeye dilekçe verdi. Geçen yıl ağustos ayında spor eğitmeni Çalkan Algün’le nikâh masasına oturan Merve Sevi, boşanıyor. Ünlü oyuncu ile eşi, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmış, bunun üzerine ayrılık iddiaları basına yansımıştı. O iddiaları “Ayrılık yok sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık” diyerek yalanlayan oyuncunun, geçtiğimiz günlerde boşanmak üzere mahkemeye dilekçe verdiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.8.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 10:12
Merve Sevi Çalkan Algün krizi aşamadılar! Boşanma sebebi ise…

YİNE MAHKEMEYE DİLEKÇE VERDİ

, eşi 'le evliliğinde yaşadığı krizi aşamadı. 4 ay önce evliliğini bitirmek için mahkemeye başvuran ancak kararından vazgeçen ünlü oyuncu, boşanmak için yine mahkemeye dilekçe verdi.

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Merve Sevi Çalkan Algün krizi aşamadılar! Boşanma sebebi ise…
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