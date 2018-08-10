Rahmetli nişanlısının kardeşiyle tatil yapıyor

14 Nisan'da nişanlısı Murat Gezer ile evlenip telli duvaklı gelin olacağı günü bekleyen Mina Başaran, maalesef 11 Mart'taki talihsiz kazada melek olup gitmişti. Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüşte yaşanan kaza, Murat Gezer'i, Mina Başaran'dan çok acı bir şekilde ayırmıştı.
Giriş Tarihi: 9.8.2018 23:04Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 23:10
Cenazeden sonra hiç ortalarda görünmeyen Murat Gezer, üç gün önce Bodrum'da görüntülenince sosyal medya çalkalandı. Bodrum'da tatil yaptığı için sosyal medyada resmen linç edilen Murat Gezer'e haksızlık ediliyor.