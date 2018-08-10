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Rahmetli nişanlısının kardeşiyle tatil yapıyor

14 Nisan'da nişanlısı ile evlenip telli duvaklı gelin olacağı günü bekleyen , maalesef 11 Mart'taki talihsiz kazada melek olup gitmişti. Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüşte yaşanan kaza, Murat Gezer'i, Mina Başaran'dan çok acı bir şekilde ayırmıştı.

BÜLENT CANKURT
BÜLENT CANKURT Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 23:04 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 23:10
Rahmetli nişanlısının kardeşiyle tatil yapıyor

Cenazeden sonra hiç ortalarda görünmeyen , üç gün önce Bodrum'da görüntülenince sosyal medya çalkalandı. Bodrum'da tatil yaptığı için sosyal medyada resmen linç edilen Murat Gezer'e haksızlık ediliyor.

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Rahmetli nişanlısının kardeşiyle tatil yapıyor
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