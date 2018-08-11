Dünya jet-setini Türkiye’de ağırladı

İşadamı Ali Güven
, Türkiye
'nin tanıtım elçisi gibi çalışıyor. Yaptığı işlerden dolayı dünyanın dört bir yanından birçok ünlü isimle tanışan Güven, bu isimlerin bir kısmını geçtiğimiz günlerde Türkiye'de ağırlayıp onları ülkemizin en güzel yerlerinde gezdirdi. Güven'in misafirleri arasında; son dönemin en popüler Yunan şarkıcılarından biri olan ve Yunanistan
'da olduğu kadar Türkiye'de de tanınan Antonis Ramos, Kevin Costner ve Nyan Reynolds gibi Hollywood yıldızlarının rol aldığı 2016 yapımı 'Suç/lu' filminin de aralarında olduğu birçok filmin yapımcısı ve oyuncu Dragos Savulescu, 2010 Arnavutluk Güzeli de olan Arnavut model Angela Martini, Rolex'in CEO'su Patrick Heiniger'ın eski eşi Nina Stevens, De Grisogono markasının sahibi ünlü Fransız işadamı Gilles Mansard ve Rus işkadını ve yazar Ella Krasner da vardı. Ali Güven ve arkadaşları, ilk olarak İstanbul
ve Bodrum
'da tatil yaptı. İstanbul ve Bodrum'un en güzel mekanlarında eğlenen, koylarını gezen ekip, daha sonra Yunanistan'ın Mikonos adasına geçti. Yolculuklarını özel jet ile yapan ve gittikleri yerlerde görkemli bir yatta kalan ekip, Yunanistan'da bir ara ünlü İtalyan şarkıcı Eros Ramazotti'yi de teknelerinde konuk etti.