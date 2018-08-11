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‘Evde kadının sözünün geçtiği sistem en güzeli’

Giriş Tarihi: 11.8.2018
‘Evde kadının sözünün geçtiği sistem en güzeli’
Ünlü şarkıcı Edis, önceki akşam ilk kez 'da sahneye çıktı. Edis, Açıkhava tarihinde, ilk konserinde merdivenleri bile satan ilk sanatçı oldu. Edis gecede bir hayranının "Sen dünya starısın!" diye bağırmasına şöyle karşılık verdi: "Dünya starıyım da dünyanın haberi yok daha. Ama olacak inşallah. Herkes içinden bir amin dese bir sene yeter."

'HAYATIMIN KADINLARI'
Ünlü şarkıcı, sahnede anlattığı bir anısıyla da herkesi duygulandırdı: "Hayatımın kadınları burada; annem, teyzem. Annem, anneannem ve teyzem biliyorsunuz ki kanseri yendi, çünkü kimse kafasına takmadı. Anaerkil bir ailede büyüdük, kadınların sözü geçti bizde. Bence en güzel sistem bu!"
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‘Evde kadının sözünün geçtiği sistem en güzeli’
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