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Genç oyuncunun büyük başarısı

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Genç oyuncunun büyük başarısı
15 yaşındaki oyuncu Orhan Ali Keçeli, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Tiyatroda 'la beraber üç sezon boyunca 'Frankenstein' adlı oyunda rol alan Keçeli, geçtiğimiz yıl otizmli bir çocuğu canlandırdığı ve İngilizce sahnelenen 'The Curious Incident of The Dog in the Night Time' oyunundaki performansıyla İngilizler'in dikkatini çekmeyi başardı. Keçeli, şimdi de 'da Margaret Appleton'ın sahneye koyduğu 'Billy Elliot the Musical' adlı gösteride başrolde yer alıyor. Uzun süredir prova yapan ve heyecanını sosyal medya hesabından 'Hayal ettiğim rollerimden birini daha canlandırmaya hazırlanıyorum. Hem de Londra'da Guildhall Tiyatrosu'nda!' diyerek paylaşan Keçeli, önceki akşam West End'de ilk kez sahneye çıktı. Boksu bırakıp bale yapmak isteyen çocuğun hikayesini anlatan oyunda 'Elliot' rolünü canlandıran Keçeli, büyük beğeni topladı. Genç oyuncu, ayrıca 'ın yönetmenliğini yaptığı 'Organize İşler 2' filminin kadrosunda yer alıyor.
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Genç oyuncunun büyük başarısı
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