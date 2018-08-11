İdo Tatlıses itiraf etti! “Annem ve babam zaten…”

Hayranlarınız albüm beklerken 'Bileklerime Kadar Acıyor' single'ınız geldi.

Valla biz de albüm bekliyorduk kendimizden (gülüyor) ama albümü biraz daha erteledik. 'Bileklerime Kadar Acıyor' çok sevildi. İnşallah bundan sonrakiler daha da güzel olacak.