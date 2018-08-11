İdo Tatlıses itiraf etti! “Annem ve babam zaten…”

Çocukluğundan beri şöhretli. Ardı ardına yaptığı single’larıyla da ününü pekiştirdi. “Her gün evlenme teklifi alıyorum” diyor. Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, "Annen-baban tekrar evlense ne hissedersin?" sorusuna, "Evlenseler ne değişecek ki? Zaten aynı evde kalıyorlar" cevabını verdi. Yasemin Şefkatli ile birlikteliği sona eren genç şarkıcı, sosyal medyada hayranlarından her gün evlenme teklifi aldığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 11.8.2018 11:01Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 11:03
Hayranlarınız albüm beklerken 'Bileklerime Kadar Acıyor' single'ınız geldi.
Valla biz de albüm bekliyorduk kendimizden (gülüyor) ama albümü biraz daha erteledik. 'Bileklerime Kadar Acıyor' çok sevildi. İnşallah bundan sonrakiler daha da güzel olacak.