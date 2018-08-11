Provalar başladı kadro belli oldu

Shakespeare'in ünlü eseri Kral Lear
'ı sahnelemeye hazırlanan Oyun Atölyesi'nde usta oyuncu Haluk Bilginer
'e eşlik edecek oyuncular belli oldu. Provaları devam eden oyunda 'Kral Lear' rolünü canlandıracak olan Bilginer; sahneye Berfu Öngören, Melike Güner
, Nazlı Bulum, Arif Pişkin, Kaan Turgut, Onur Özaydın
, Efe Tunçer, Hüseyin Sevimli, Sertan Müsellim ve Deniz Celiloğlu
ile çıkacak. Bilginer'in dilimize çevirdiği oyunu Muharrem Özcan yönetiyor. Ekip, önceki gün okuma provaları için bir araya gelerek çalışmalara başladı. Oyun, sezonun en iddialıları arasında yer alıyor.