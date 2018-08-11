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Provalar başladı kadro belli oldu

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Provalar başladı kadro belli oldu
Shakespeare'in ünlü eseri 'ı sahnelemeye hazırlanan Oyun Atölyesi'nde usta oyuncu 'e eşlik edecek oyuncular belli oldu. Provaları devam eden oyunda 'Kral Lear' rolünü canlandıracak olan Bilginer; sahneye Berfu Öngören, , Nazlı Bulum, Arif Pişkin, Kaan Turgut, , Efe Tunçer, Hüseyin Sevimli, Sertan Müsellim ve ile çıkacak. Bilginer'in dilimize çevirdiği oyunu Muharrem Özcan yönetiyor. Ekip, önceki gün okuma provaları için bir araya gelerek çalışmalara başladı. Oyun, sezonun en iddialıları arasında yer alıyor.
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Provalar başladı kadro belli oldu
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