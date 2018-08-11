Zeki Müren şarkıları Bodrum ve Çeşme’de

Türkiye
'nin
kültür ve sanat hayatını zenginleştirmeyi amaç edinen Limak Vakfı; Limak Filarmoni Orkestrası
ile Anadolu'da çıktığı ilk müzik yolculuğunda müzikseverleri Zeki Müren
'in unutulmaz şarkılarıyla biraraya getirmeye devam ediyor. Kış döneminde Türkiye turnesini başarıyla tamamlayan Limak Filarmoni Orkestrası, büyük beğeni toplayan Zeki Müren şarkılarını şimdi de Bodrum
ve Çeşmeli müzikseverlerle buluşturmak için harekete geçti. Limak Filarmoni Orkestrası; 27 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatro'da, 28 Ağustos'ta ise Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda, Zeki Müren'in en sevilen şarkılarını Murat Karahan'ın eşsiz yorumuyla izleyicilerin beğenisine sunacak.