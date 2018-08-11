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şarkıları ve Çeşme’de

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Zeki Müren şarkıları Bodrum ve Çeşme’de
'nin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmeyi amaç edinen Limak Vakfı; ile Anadolu'da çıktığı ilk müzik yolculuğunda müzikseverleri 'in unutulmaz şarkılarıyla biraraya getirmeye devam ediyor. Kış döneminde Türkiye turnesini başarıyla tamamlayan Limak Filarmoni Orkestrası, büyük beğeni toplayan Zeki Müren şarkılarını şimdi de ve Çeşmeli müzikseverlerle buluşturmak için harekete geçti. Limak Filarmoni Orkestrası; 27 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatro'da, 28 Ağustos'ta ise Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda, Zeki Müren'in en sevilen şarkılarını Murat Karahan'ın eşsiz yorumuyla izleyicilerin beğenisine sunacak.
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Zeki Müren şarkıları Bodrum ve Çeşme’de
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