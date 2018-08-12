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Harbiye’de 30 Ağustos coşkusu

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Harbiye’de 30 Ağustos coşkusu
SABAH'ın basın sponsorluğunda 'da düzenlenecek olan , 30 Ağustos'ta başlıyor. 11 gün sürecek olan müzik şöleni, müziğinin sevilen ismi 'la başlayacak. Kendine has yorumu, güçlü sesi ve sahne performansıyla her zaman adından söz ettiren Konak, en sevilen şarkılarını 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda binlerce müziksever ile beraber seslendirecek. Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, birbirinden güzel şarkılar eşliğinde büyük bir coşkuyla kutlanacak.

DEVLER SAHNEYE ÇIKACAK
Turkcell Yıldızlı Geceler konser programı kapsamında; 31 Ağustos'ta Manuş Baba, 1 Eylül'de Cengiz Kurtoğlu&, 2 Eylül'de Edis, 3 Eylül'de Berkay, 4 Eylül'de , 5 Eylül'de Koray Avcı, 6 Eylül'de & Rubato ve dostları, 7 Eylül'de Hakan Altun, 8 Eylül'de Serkan Kaya ve 9 Eylül ise Zara sahneye çıkacak.
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