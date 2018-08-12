Harbiye’de 30 Ağustos coşkusu

SABAH'ın
basın sponsorluğunda Harbiye Açıkhava
'da düzenlenecek olan Turkcell Yıldızlı Geceler
, 30 Ağustos'ta başlıyor. 11 gün sürecek olan müzik şöleni, Karadeniz
müziğinin sevilen ismi Volkan Konak
'la başlayacak. Kendine has yorumu, güçlü sesi ve sahne performansıyla her zaman adından söz ettiren Konak, en sevilen şarkılarını 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda binlerce müziksever ile beraber seslendirecek. Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, birbirinden güzel şarkılar eşliğinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. DEVLER SAHNEYE ÇIKACAK
Turkcell Yıldızlı Geceler konser programı kapsamında; 31 Ağustos'ta Manuş Baba, 1 Eylül'de Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun
, 2 Eylül'de Edis, 3 Eylül'de Berkay, 4 Eylül'de Serdar Ortaç
, 5 Eylül'de Koray Avcı, 6 Eylül'de Mehmet Erdem
& Rubato ve dostları, 7 Eylül'de Hakan Altun, 8 Eylül'de Serkan Kaya ve 9 Eylül ise Zara sahneye çıkacak.