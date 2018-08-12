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Ketçap güzeli

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Ketçap güzeli
Orhan Erkal'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet' adlı film, 30 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak. Filmde başrol oynayan Bengi İdil Uras, çekimlerde senaryo gereği ketçap içinde kaldı.

KURYENİN MACERASI
Filmin çekimlerinde rol arkadaşı Gökhan Yıkılkan ile birlikte kamera karşısına geçen Uras, çekim sonrası Yıkılkan'a ketçap güzeli olarak poz verdi. 'Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet' adlı film; motokurye 'Gürbüz'ün (Emre Mutlu) pizza teslimatları sırasında başına gelen komik olayları anlatıyor.
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Ketçap güzeli
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