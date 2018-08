Millet olarak birbirimize hep sahip çıktık, çıkacağız!

BUGÜN NELER OLDU

Son albümü ' Vay Be 'yi geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluşturan şarkıcı Kenan Doğulu , GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu. İşini her zaman aşkla yaptığını belirten Doğulu, 5 yaşından beri müziksiz bir gününün bile geçmediğini söylüyor...İşimi aşkla yapmak en kıymetli mottom diyebilirim. Her anımı müzik etrafında kurdum. 5 yaşımdan beri müziksiz günüm geçmedi. Pozitif düşünmeye, iyi niyetli, barışçıl, sevgi dolu bir dünyaya hizmet eden bir birey olmaya ve çevreme bu yönde mesajlar vermeye çalıştım. Bir gün iyiliğin ve iyilerin mutlaka kazanacağına inandım hep. Umudun her esintisi içimde fırtınalar kopartır. Özdemir Asaf şöyle demiş: 'Öyle bir ilk yaz ol ki, korkut yaprakları / Öyle bir son yaz ol ki, tut yaprakları / Sararıp dökülürken güz rüzgarlarında / Ardında savrulsunlar, unut yaprakları / Sevinçlerinde onlar vardı, hüzünlerinde onlar/ Seninle yeşerdiler, seninle soldular / Olsunlar senden sonra da umut yaprakları...' Disiplin, işine saygı ve tabii ki çok çalışmak ve doğru ekip; beraberinde hep samimi ve doğru sonuçlar getirir.Analiz, öngörü ve hayattan kopmamak insanı taze tutabilir. Yeniliklere açık olmak ve risk alabilmek, kaybedilecek bir şeyin olmadığına inanmak; müzisyeni amatör ruhta, çocukluğunda saklar. Asıl olan müzik olduğu sürece saflığına zeval gelmez. Dijital çağın hızlı tüketim alışkanlıkları zaman zaman kafaları karıştırsa da, zamansız şarkılar yapmaya çalışmak lazım. Moda diye düştüğümüz tuzakları minimuma indirmeye çalışmalıyız. Dünya küçüldü. Her kıta enformasyona aynı hızda erişebiliyor artık. Şanslı ve avantajlı bir dönem bu aslında; bunun tadını çıkartmalıyız. Son dönem başarılı bulduğum genç kabiliyetler ise; Evrencan Gündüz, Gaye Su Akyol, Sena Çınar, Son Feci Bisiklet, Büyük Ev Ablukada, Ceylan Ertem , Edis, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Ahmet Faik Dökmeci ve Ozan Kotra.Meslektaşının kıymetini bilmeyen kendini anlayamaz. Aynı gökyüzüne, aynı denize bakıyoruz. Zor zamanlardan birlikte geçiyoruz. Birbirimize kol kanat germeli, yol gösterici ve ilham kaynağı olmalıyız. Sanatta rekabet olmaz. Özgür ve yarışsız olmalı sanatçı. Sadece içinden geldiği için, yapabildiği, o şans ona verildiği için üretebilmeli insan. Nitelik yerine nicelik düşünenler bizleri bu hallere düşürüyor. Daha çok beğenilmek için değil, daha iyi şeyler yapmak için uğraşmalıyız. 90'larda herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordu. Ne tutar, ne satar kaygısı daha da ağır bastı yakın geçmişte. Ama bu dönem de geçiyor. Pırıl pırıl gençler, özgün fikirlerle harika işler yapmaya başladı. Ben umutlu ve heyecanlıyım. Tekdüzeleşmiş ve aceleye getirilmiş popun duvarları bir bir yıkılıyor. Ev stüdyoları, paylaşım platformları, daha masrafsız kayıt imkanları herkesin önünü açtı. Yakın zamanda herkes kendisinin patronu olacak ve sektörde üretim çeşitliliği artacak.Her duyduğumda iyi ki yapmışız dediğim bir proje. Hem yeni nesle aktarılıyor, hem de meydanlarda, özel günlerde daha iyi bir ses kalitesiyle çalınıyor 10. Yıl Marşı. Millet olarak birbirimize hep sahip çıktık, çıkacağız. Her karanlık gecenin ardında bir aydınlık sabah olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. Cumhuriyetimizi, Atatürk ve fikir arkadaşlarının rüyasını ilelebet savunup geliştirmeye çalışacağız. Birlikten güç doğar. Hoşgörülü, çalışkan, üretken, bilim, sanat ve fikir dolu olmalıyız. Üstesinden gelinemeyecek zorluk yoktur. Yeter ki çözüm odaklı, akılcı ve mantıklı davranalım.'Vay Be', içinde yedi şarkı olan songöz ağrım. Değişik zevklere hitap edeceğinidüşündüğüm küçük bir aşktanokyanus. Kalbimden ne geldiyse ilkgünkü şeffaflıkla kağıda döktüğüm30'a yakın şarkım arasından seçtiğimilk parti. Abim Ozan Doğulu ile vücudagetirdiğim, Bora Uzer ile Tuğrul Cerrahoğlu'nunda yüreklerini koyduğu,onlarca profesyonel dostumun emeğiolan bir ekip çalışması. Yıllar öncesindebaşladığım şarkılar da var içinde.Örneğin 'Dansa Kaldır'ın temeli 15 seneöncesine dayanır. Atilla Saral 'ın arkadaşarasında yaptığı bir parodi dansgösterisinde çakılmış bir kıvılcımdır.Kimi şarkı bir gecede, kimi şarkı senelersonra biter. Şarkı geleceği zamanıkendi seçer. Besteci araçtır. Beren'eyazdığım 'Yosun', en özelime girip kalbimiherkese açabildiğim cananımdır.'Yapma'; son dönem müziğimde geldiğimnoktaya işaret eden, 'BoğazımdanGeçmiyor'; içimdeki melankolikarabeskin altını çizen, 'Boş Sayfa';felsefesiyle beni ifade eden, 'IssızAda'; Bora Uzer'le 2018 dünya popuna Türkiye 'den göz kırptığımız, 'Vay Be'ise bundan sonra yapacaklarımızın habercisigözüyle baktığım şarkılarım.Kenan Doğulu, gerçek bir müzisyen ve çok üretken. İşini severek yaptığı için şarkıları da kalıcı. En sevdiğim Kenan Doğulu şarkısı ise 'Gelinim'. Son albümünü de severek dinledim. Özellikle ' Issız Ada ' şarkısına bayıldım.Kenan Doğulu, bence Türkiye'nin en önemli pop starı. Müziğine hakim olan, besleyen ve geliştiren bir sanatçı. Kenan Doğulu'nun her zaman yenilikçi olması ve dünyayı çok iyi takip etmesi de onu kalıcı yapıyor. En sevdiğim şarkısı ise 'Tencere Kapak'.Başarılı bir sahne insanı. Onu sahnede her izlediğimde tüylerim diken diken oluyor. Sahneye çok yakışıyor. 'Aşka Türlü Şeyler' albümü baştan sona çok güzel bir çalışma. 'Tencere Kapak' da eşim Engin'le bizim şarkımız. Son albümünü de çok beğendim.Çok seviyorum ve yıllardır beğenerek dinliyorum. Sesinin kadife naifliğini çok beğeniyorum. Hangi şarkıyı söylerse söylesin kulağa çok hoş geliyor. Marka bir isim. Favori şarkılarım ise 'Çakkıdı've 'Tencere Kapak'. Eşim Alişan da Kenan Doğulu'yu çok seviyor