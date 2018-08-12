Millet olarak birbirimize hep sahip çıktık, çıkacağız!

Son albümü 'Vay Be
'yi geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluşturan şarkıcı Kenan Doğulu
, GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu. İşini her zaman aşkla yaptığını belirten Doğulu, 5 yaşından beri müziksiz bir gününün bile geçmediğini söylüyor... 90'larda 'Yaparım Bilirsin' albümüyle girdiğiniz müzik piyasasında başarısını istikrarlı biçimde sürdüren az sayıdaki sanatçıdan birisiniz. Rekabetin giderek arttığı müzik dünyasında bu başarınızı neye borçlusunuz?
İşimi aşkla yapmak en kıymetli mottom diyebilirim. Her anımı müzik etrafında kurdum. 5 yaşımdan beri müziksiz günüm geçmedi. Pozitif düşünmeye, iyi niyetli, barışçıl, sevgi dolu bir dünyaya hizmet eden bir birey olmaya ve çevreme bu yönde mesajlar vermeye çalıştım. Bir gün iyiliğin ve iyilerin mutlaka kazanacağına inandım hep. Umudun her esintisi içimde fırtınalar kopartır. Özdemir Asaf
şöyle demiş: 'Öyle bir ilk yaz ol ki, korkut yaprakları / Öyle bir son yaz ol ki, tut yaprakları / Sararıp dökülürken güz rüzgarlarında / Ardında savrulsunlar, unut yaprakları / Sevinçlerinde onlar vardı, hüzünlerinde onlar/ Seninle yeşerdiler, seninle soldular / Olsunlar senden sonra da umut yaprakları...' Disiplin, işine saygı ve tabii ki çok çalışmak ve doğru ekip; beraberinde hep samimi ve doğru sonuçlar getirir. Müzikte yeni kuşak dinleyici de yakalayabilmek için nasıl bir yol izliyorsunuz? Son dönem dikkatinizi çeken, başarılı bulduğunuz gençler var mı?
Analiz, öngörü ve hayattan kopmamak insanı taze tutabilir. Yeniliklere açık olmak ve risk alabilmek, kaybedilecek bir şeyin olmadığına inanmak; müzisyeni amatör ruhta, çocukluğunda saklar. Asıl olan müzik olduğu sürece saflığına zeval gelmez. Dijital çağın hızlı tüketim alışkanlıkları zaman zaman kafaları karıştırsa da, zamansız şarkılar yapmaya çalışmak lazım. Moda diye düştüğümüz tuzakları minimuma indirmeye çalışmalıyız. Dünya küçüldü. Her kıta enformasyona aynı hızda erişebiliyor artık. Şanslı ve avantajlı bir dönem bu aslında; bunun tadını çıkartmalıyız. Son dönem başarılı bulduğum genç kabiliyetler ise; Evrencan Gündüz, Gaye Su Akyol, Sena Çınar, Son Feci Bisiklet, Büyük Ev Ablukada, Ceylan Ertem
, Edis, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Ahmet Faik Dökmeci ve Ozan Kotra. SANATTA REKABET OLMAZ Siz müzik dünyasına 90'larda Tarkan ve Mustafa Sandal gibi star isimlerle girdiniz. O yıllarda müzikteki rakiplerinizle nasıl bir ilişkiniz vardı?
Meslektaşının kıymetini bilmeyen kendini anlayamaz. Aynı gökyüzüne, aynı denize bakıyoruz. Zor zamanlardan birlikte geçiyoruz. Birbirimize kol kanat germeli, yol gösterici ve ilham kaynağı olmalıyız. Sanatta rekabet olmaz. Özgür ve yarışsız olmalı sanatçı. Sadece içinden geldiği için, yapabildiği, o şans ona verildiği için üretebilmeli insan. Nitelik yerine nicelik düşünenler bizleri bu hallere düşürüyor. Daha çok beğenilmek için değil, daha iyi şeyler yapmak için uğraşmalıyız. 90'larda herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordu. Ne tutar, ne satar kaygısı daha da ağır bastı yakın geçmişte. Ama bu dönem de geçiyor. Pırıl pırıl gençler, özgün fikirlerle harika işler yapmaya başladı. Ben umutlu ve heyecanlıyım. Tekdüzeleşmiş ve aceleye getirilmiş popun duvarları bir bir yıkılıyor. Ev stüdyoları, paylaşım platformları, daha masrafsız kayıt imkanları herkesin önünü açtı. Yakın zamanda herkes kendisinin patronu olacak ve sektörde üretim çeşitliliği artacak. ÜSTESİNDEN GELİNMEYECEK HİÇBİR ZORLUK YOKTUR, YETER Kİ AKILCI OLALIM
¦ 1997'de Cumhuriyet Bayramı için yeniden düzenlediğiniz 10. Yıl Marşı hâlâ büyük ilgiyle dinleniyor. 95 yılda ülkemiz birçok zorlu süreçten geçti. Türk askeri hem içeride, hem de dışarıda terörle kararlı biçimde mücadele ediyor. Bu süreçle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim?
Her duyduğumda iyi ki yapmışız dediğim bir proje. Hem yeni nesle aktarılıyor, hem de meydanlarda, özel günlerde daha iyi bir ses kalitesiyle çalınıyor 10. Yıl Marşı. Millet olarak birbirimize hep sahip çıktık, çıkacağız. Her karanlık gecenin ardında bir aydınlık sabah olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. Cumhuriyetimizi, Atatürk ve fikir arkadaşlarının rüyasını ilelebet savunup geliştirmeye çalışacağız. Birlikten güç doğar. Hoşgörülü, çalışkan, üretken, bilim, sanat ve fikir dolu olmalıyız. Üstesinden gelinemeyecek zorluk yoktur. Yeter ki çözüm odaklı, akılcı ve mantıklı davranalım. KİMİ ŞARKI BİR GECEDE YAZILIR KİMİNİN YAPIMI YILLAR SÜRER Yeni albümünüz 'Vay Be' ilgi gördü. Bize biraz albümünüzün hazırlanış sürecinden bahseder misiniz?
'Vay Be', içinde yedi şarkı olan son
göz ağrım. Değişik zevklere hitap edeceğini
düşündüğüm küçük bir aşktan
okyanus. Kalbimden ne geldiyse ilk
günkü şeffaflıkla kağıda döktüğüm
30'a yakın şarkım arasından seçtiğim
ilk parti. Abim Ozan Doğulu
ile vücuda
getirdiğim, Bora Uzer
ile Tuğrul Cerrahoğlu'nun
da yüreklerini koyduğu,
onlarca profesyonel dostumun emeği
olan bir ekip çalışması. Yıllar öncesinde
başladığım şarkılar da var içinde.
Örneğin 'Dansa Kaldır'ın temeli 15 sene
öncesine dayanır. Atilla Saral
'ın arkadaş
arasında yaptığı bir parodi dans
gösterisinde çakılmış bir kıvılcımdır.
Kimi şarkı bir gecede, kimi şarkı seneler
sonra biter. Şarkı geleceği zamanı
kendi seçer. Besteci araçtır. Beren'e
yazdığım 'Yosun', en özelime girip kalbimi
herkese açabildiğim cananımdır.
'Yapma'; son dönem müziğimde geldiğim
noktaya işaret eden, 'Boğazımdan
Geçmiyor'; içimdeki melankolik
arabeskin altını çizen, 'Boş Sayfa';
felsefesiyle beni ifade eden, 'Issız
Ada'; Bora Uzer'le 2018 dünya popuna Türkiye
'den göz kırptığımız, 'Vay Be'
ise bundan sonra yapacaklarımızın habercisi
gözüyle baktığım şarkılarım. DOĞULU İÇİN NE DEDİLER? ?İREM SAK (OYUNCU):
Kenan Doğulu, gerçek bir müzisyen ve çok üretken. İşini severek yaptığı için şarkıları da kalıcı. En sevdiğim Kenan Doğulu şarkısı ise 'Gelinim'. Son albümünü de severek dinledim. Özellikle 'Issız Ada
' şarkısına bayıldım. ENGIN HEPILERI (OYUNCU):
Kenan Doğulu, bence Türkiye'nin en önemli pop starı. Müziğine hakim olan, besleyen ve geliştiren bir sanatçı. Kenan Doğulu'nun her zaman yenilikçi olması ve dünyayı çok iyi takip etmesi de onu kalıcı yapıyor. En sevdiğim şarkısı ise 'Tencere Kapak'. BEYZA ŞEKERCI (OYUNCU):
Başarılı bir sahne insanı. Onu sahnede her izlediğimde tüylerim diken diken oluyor. Sahneye çok yakışıyor. 'Aşka Türlü Şeyler' albümü baştan sona çok güzel bir çalışma. 'Tencere Kapak' da eşim Engin'le bizim şarkımız. Son albümünü de çok beğendim. BUSE VAROL (OYUNCU):
Çok seviyorum ve yıllardır beğenerek dinliyorum. Sesinin kadife naifliğini çok beğeniyorum. Hangi şarkıyı söylerse söylesin kulağa çok hoş geliyor. Marka bir isim. Favori şarkılarım ise 'Çakkıdı've 'Tencere Kapak'. Eşim Alişan da Kenan Doğulu'yu çok seviyor