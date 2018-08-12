Müzik sektörünü çöp yığınına dönüştürdüler

Zeynep Casalini
'nin dedesi; edebiyatçı Vedat Türkali, annesi; oyuncu Deniz Türkali, hayatında toplam beş kez görmüş olsa da babası; İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini, dayısı; yönetmen Barış Pirhasan ve üvey babası da yönetmen Atıf Yılmaz... Göründüğü gibi genler sağlam ve ortam müsait; bu şartlarda büyüyüp de sanatçı olmamak ne mümkün! Tabii ki davulun sesi uzaktan hoş gelir; ayrı anne-baba çocuğu olup dede ve anneanneyle büyüyen, iki kez evlenip ayrılan ve "İki kızım olmasa kafayı yerdim" diyen bir anne o... Müzikte ve özel hayatında; insanların değil, kendi istediklerini yapan şahsına münhasır özel bir ses ve yetenek. Müzik hayatını bitirmediğinin altını kalın çizgilerle çizen Casalini ile Bodrum'da açtığı Vegalini isimli mekanda buluştuk ve hayatına dair bir yolculuğa çıktık... Biz, müzik dünyasına kazandıracağınız şarkıları beklerken, Bodrum'da vejetaryen ve veganlara özel bir kafe açmışsınız....
Evet, Bodrum'da Vegalini kaferestoranı açtım ama asıl söylemem gereken şey şu: Şarkıcılığı bırakmadım. Ben de bir veganım; bu benim için zorunluluk değil, seçimdi. 10 yıldır et yemiyorum, devamındaki birkaç sene içinde de yoğurt, peynir gibi hayvansal ürünleri tüketmeyi bıraktım. Evde büyük bir zevkle çocuklarıma ve arkadaşlarıma vegan yemekler yapıyordum, 'Bunu neden mekan haline getirmeyeyim' diye düşündüm ve bir şekilde hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Mekan açmak, sizi müzik dünyasından uzaklaştırmadı mı peki?
Hayır, hiç uzaklaştırmadı. Çok şanslıyım ki bugün hâlâ sahneye çık��yorum. En çok sahnede olmayı sevdim ama hiçbir zaman starlığa oynamadım. Daha çok sahneye çıkmayı ya da daha geniş kitlelere hitap etmeyi kim istemez?
Yapamıyorum, olamam; ben bu kadarım. 'Daha büyük isim olsaydın'ın sonu yok ama bedelleri var. Onları da ödemedim, ödemem de... İyi ki de ödemedim, çünkü spontane gelişen çok iyi bir hayatım var. Kesinlikle çok memnunum; gereksiz hırslara gerek yok. Biliyorsun ki hırs, yedi günahtan biridir. Kendinize izole bir hayat kurmak, sizi sevenlere haksızlık olmuyor mu?
Olmuyor, çünkü ben müzik adına da yeni şeyler yapmaya devam ediyorum. Geçen sene iki şarkı çıkarıp iki de klip çektim; merak edenler YouTube'da görüyor. Konserlerim oluyor. Galiba sonbahara doğru yeni bir şeyler çıkaracağım. ESKİLER BAŞKA Türkiye'de müzik algısı değişti ama yine de iyi şarkılar hep eski isimlerden geliyor, değil mi?
Sezen Aksu, Tarkan,
Kenan Doğulu,
Sıla, Mor ve Ötesi,
Şebnem Ferah gibi
isimler iyi işler çıkarıyorlar;
çünkü kimsenin
yalakası değiller. Başka
sayabilir miyiz, çok az.
Müzik sektörünü çöp yığınına
dönüştürdüler. Bu yüzden
onların içinde olmak istemiyorum.
Denedim ama vallahi olmuyor;
tüylerim diken diken oluyor. Ben
işimi yaparım, şarkımı çıkarırım; isteyen
görür, istemeyen görmez. Beni
milyonlar sevsin gibi bir derdim yok,
istemem. Bodrum'da da yaşasanız ara ara hep magazine konu oldunuz. Bunlar rahatsız etti mi?
Bodrum'a çalışmaya gelmiştim,
ikinci kızımın babası Tahsin Berk'e
aşık olmuştum ve evlendik.
Düğünümüz magazin için
olay oldu, kıyametler koptu.
Tahsin zaten sudan çıkmış
balık gibiydi, o da anlam
verememişti ve sürekli
röportajlar yapıyorduk.
Bunları yaparken eğleniyorduk,
çünkü tiye
de alıyorduk. Benim
hayatta ciddiye aldığım
iki şey var; kızlarım
Ceren ve Daphne. Neden müzik dünyasının kalbi İstanbul'a dönmediniz?
Bodrum benim toprağımdır. Bodrum'a
ilk olarak 2 yaşında, dedem
Vedat Türkali ve anneannem ile geldim.
Çocukluğum, gençliğim hep burada
geçti. Evlenince burada kalmam
bir tesadüf değildi, hep burada yaşamak
istemiştim. İş için İstanbul'a gidiyorum;
Bodrum'dan İstanbul'a gitmek
bir saat sürüyor ama havaalanından
eve varmak üç saati buluyor. O yüzden
uçaktayken, İstanbul'a her geldiğimde
gökyüzünden, "İşte yine geldik; bir an
önce işlerimi bitirip eve dönmeliyim"
diyorum. BOŞANMAK BENI KÖTÜ ETKİLEDİ Tahsin Berk ile evliliğinizin bitmesi sizi nasıl etkiledi?
Çok kötü, bunu da sadece çok
yakınlarım biliyor. Hâlâ burnumun
direği sızlıyor ama kötü şeyleri kabul
etmek gerekiyor. Artık şunu çok iyi
biliyorum; hiç kimse değişmiyor, sadece
dönüşebiliyor. Temelde aynı noktadan
çıkmıyorsan, bir şeyleri değiştiremiyorsun;
sadece aşk onu kaplıyor. Aşkı seven bir kadın olduğunuzu görüyoruz. Yeniden aşık olur musunuz?
Olmadığımı nereden biliyorsun...
(Gülüyor) Ama artık aşk şekil değiştiriyor.
Aşkı kovalamam ama gitmemesi
için elimden geleni yaparım. Türkali olmak ve üreten bir aileden gelmek nasıl bir his?
İnsan olarak harikalar, beni böyle
bilinçli yetiştirdikleri için çok müteşekkirim
ama bir yandan da 'Keşke
hiçbir şeyi bilmeseydim' diyorum.
Bazen o noktaya geliyorum ve hayatla
savaşıyorum ama hep geriye çekilmeye
çalışıyorum. Aktivist olmak benim
kanımda var. Annem, Atıf Yılmaz ile
evliyken Türkan Şoray, Sezen Aksu
gibi misafirler gelirdi, benim için doğal
bir durumdu, bu yüzden şanslıydım. MUTSUZ VE DEPRESİF BİRİ OLARAK ALGILANDIM Küslükleriniz var mı?
Kimseye küsmem; zaten ölüp gideceğiz, niye küseyim! Bu konuda benim için Sezen Aksu çok önemlidir ve her zaman ona sarıldığımda, "Sen olmak ne kadar zor" derim. Hayatımda en eğlendiğim, hüzünlendiğim, keyif aldığım şey Sezen'in vokalisti olmaktı. Açık söylemek gerekirse, benim bilinçaltımdaki Zeynep Casalini daha gergin bir kadındı ama yanıldım. Neden böyle algılanıyorsunuz?
Haklısın, öyle zannediliyorum. Çünkü ben özel hayatım dışında sululuk yapmıyorum. İnsanlarla samimi bağlar kurabilirim ama laubaliliği sevmiyorum. 'Duvar' klibimde mutsuz ve depresif görünüyordum; dolayısıyla ondan etkilenenler oldu. Özel hayatımda elbette depresif anlarım oluyor ama sürekli de öyle değilim. Ama çocuklarım olmasaydı kafayı yerdim.