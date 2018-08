BUGÜN NELER OLDU

Ustayorumcu Sibel Can , önceki akşam Kaya Palazzo Resort & Casino Hotel'de düzenlenen Yaz Konserleri kapsamında hayranlarıyla ikinci kez buluştu. ' Yeni Aşkım ' albümüyle yaza iddialı giren, önce Ege rurnesi, sonra da Ayvalık, Altınoluk, Çeşme ve Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda toplamda 20 bin kişiye şarkılar söyleyen Can, konserlerine devam edecek. Can, 17 Ağustos'ta Bodrum 'da hayranlarıyla buluşacak.