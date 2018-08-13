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Ailesinden ile ilgili üzen açıklama

Ailesi, soul efsanesi 'in çok hasta olduğunu ve ölümünü beklediklerini açıkladı

Giriş Tarihi: 13.8.2018 17:00 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 17:03
Ailesinden Aretha Franklin ile ilgili üzen açıklama

Soul efsanesi 'in Detroit'teki evinde ölümü beklediği ailesi tarafından açıklandı. Showbiz 411 muhabiri Roger Friedman sanatçının çevresinin arkadaşları ve aile üyeleriyle çevrili olduğunu belirtti.

76 yaşındaki sanatçı geçtiğimiz senelerde birçok sağlık problemi geçirmiş 2017 yılının şubat ayında müziği bıraktığını açıklamıştı.

ARETHA FRANKLİN KİMDİR?

Müzik tarihinin en büyük şarkıcılarından biri olan Aretha Franklin 18 Grammy Ödülü sahibidir ve 1987 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e seçilen ilk kadın şarkıcıdır.

Kaynak: Posta

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Ailesinden Aretha Franklin ile ilgili üzen açıklama
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