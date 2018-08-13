Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Anne olduktan sonra ilk konser

Anne olduktan sonra ilk konser

Doğum sonrası ilk kez özel bir gecede sahne alan , özel kasnak işlemeli Semih Doğruer imzası taşıyan kostümüyle beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 13.8.2018 15:59 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 16:02
Anne olduktan sonra ilk konser

Anne olduğu için yaklaşık 2.5 ay sahnelerden uzak kalan , pop müziği, sanat müziği, halk müziği ve alaturka şarkılardan oluşan geniş repertuarı ile hem geceye katılan misafirleri eğlendirdi hem kendi eğlendi.

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlarken duygusal anlar yaşayan Nadide Sultan, "Şarkı söylemeyi çok özlemişim ama bebeğimden ilk kez ayrı kalıyorum şimdiden çok özledim. Konserim biter bitmez hemen eve döneceğim" dedi.

Hamilelik sürecinde aldığı kiloları doğum sonrası kısa sürede veren ünlü şarkıcının, konser maratonu eylül ayı itibariyle devam edecek.

Ünlülerin makyajsız halleri

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne olduktan sonra ilk konser
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN