Anne olduktan sonra ilk konser

Anne olduğu için yaklaşık 2.5 ay sahnelerden uzak kalan Nadide Sultan, pop müziği, sanat müziği, halk müziği ve alaturka şarkılardan oluşan geniş repertuarı ile hem geceye katılan misafirleri eğlendirdi hem kendi eğlendi.

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlarken duygusal anlar yaşayan Nadide Sultan, "Şarkı söylemeyi çok özlemişim ama bebeğimden ilk kez ayrı kalıyorum şimdiden çok özledim. Konserim biter bitmez hemen eve döneceğim" dedi.

Hamilelik sürecinde aldığı kiloları doğum sonrası kısa sürede veren ünlü şarkıcının, konser maratonu eylül ayı itibariyle devam edecek.