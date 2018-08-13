“Bir Zamanlar Çukurova” ilk görüntüleriyle heyecan yarattı!

Güçlü kadrosuyla olduğu kadar, mekanları, prodüksiyonu, kostümleri ve etkileyici renkleri ile göz kamaştıran dizi, sezonun en çok merak edilen dizisi!

Sosyal medyada alkışlar ve kalp emojileriyle karşılanan dizi, oyuncu kadrosuyla da büyük övgü aldı. Henüz yayınlanan 1 dakikalık görüntüsü ile hikayesi çok merak edildi!

Yakında Atv ekranında izleyiciyle buluşacak olan "Bir Zamanlar Çukurova" için ilk tanıtımının, sinema filmlerini aratmadığı herkes tarafından konuşuldu!

48 saatte, 1 milyon 250 bin kişi tarafından izlenen görüntüler büyük beğeni topladı.

Hem, oyuncuların fanları hem de dizi meraklıları, her hafta sinema filmi tadında bir hikaye izlemek için şimdiden hazır!