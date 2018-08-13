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” ilk görüntüleriyle heyecan yarattı!

Yapımını dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Türk dizilerine imza atan ve son dönemin rating rekortmeni dizilerinin yapımcısı TİMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise ve ’ın üstlendiği yeni sezonun en çok merak edilen “” dizisi ilk görüntüleriyle heyecan yarattı!

Giriş Tarihi: 13.8.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 14:22
“Bir Zamanlar Çukurova” ilk görüntüleriyle heyecan yarattı!

Güçlü kadrosuyla olduğu kadar, mekanları, prodüksiyonu, kostümleri ve etkileyici renkleri ile göz kamaştıran dizi, sezonun en çok merak edilen dizisi!

Sosyal medyada alkışlar ve kalp emojileriyle karşılanan dizi, oyuncu kadrosuyla da büyük övgü aldı. Henüz yayınlanan 1 dakikalık görüntüsü ile hikayesi çok merak edildi!

Yakında Atv ekranında izleyiciyle buluşacak olan "" için ilk tanıtımının, sinema filmlerini aratmadığı herkes tarafından konuşuldu!

48 saatte, 1 milyon 250 bin kişi tarafından izlenen görüntüler büyük beğeni topladı.

Hem, oyuncuların fanları hem de dizi meraklıları, her hafta sinema filmi tadında bir hikaye izlemek için şimdiden hazır!

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“Bir Zamanlar Çukurova” ilk görüntüleriyle heyecan yarattı!
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