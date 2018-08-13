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Bu filmde başrolde

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Bu filmde İstanbul başrolde
Yılmaz Erdoğan'nın kaleme aldığı, başrolünü üstlenip yönetmen koltuğuna oturduğu ' 2' filminin 26 Haziran'da başlayan çekimleri; 'un , Moda, , , Eminönü, Mısır Çarşısı, ve Karaköy gibi bölgelerinde devam ediyor.

ERDOĞAN'A İLGİ BÜYÜK
Çekimler sırasında bölge esnafının ve halkın 'a gösterdiği yoğun ilgi; bundan tam 13 yıl önce vizyona giren ilk 'Organize İşler' filminin repliklerinin hâlâ dillerde olması ise çekimlere büyük bir sinerji katıyor. Gösterilen ilgi ve sevgiye kayıtsız kalmayan Yılmaz Erdoğan, her fırsatta hayranları ile fotoğraf çektirirken civardaki esnafın ikramlarına kabul edip sohbetlerine de eşlik ediyor. Uzun bir süredir Köyceğiz'de yaşayan Yılmaz Erdoğan, yeniden İstanbul ve İstanbullular ile buluşmanın keyfini 'Organize İşler 2' çekimleri ile yaşamaktan, halkın ve esnafın çekimlere gösterdiği samimi ilgiden ekip olarak çok memnun olduklarını belirterek şöyle konuştu: "İstanbul'un başrolde olduğu filmimizin çekimlerinin yapıldığı bölgelerdeki halkın sevgisi ve çekimler sürecinde bize, ekibimize verdikleri desteğin değeri ölçülemez. Bu büyük sevgiyi yaşamanın yanında, çekimlere gösterdikleri saygı ile de işimizi yapmamızı kolaylaştırıyorlar." 'Organize İşler 2', 4 Ocak'ta sinemalarda...
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Bu filmde İstanbul başrolde
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