Bu filmde İstanbul başrolde

Yılmaz
Erdoğan'nın kaleme aldığı, başrolünü üstlenip yönetmen koltuğuna oturduğu 'Organize İşler
2' filminin 26 Haziran'da başlayan çekimleri; İstanbul
'un Kadıköy
, Moda, İstiklal Caddesi
, Galata Köprüsü
, Eminönü, Mısır Çarşısı, Kapalıçarşı
ve Karaköy gibi bölgelerinde devam ediyor. ERDOĞAN'A İLGİ BÜYÜK
Çekimler sırasında bölge esnafının ve halkın Yılmaz Erdoğan
'a gösterdiği yoğun ilgi; bundan tam 13 yıl önce vizyona giren ilk 'Organize İşler' filminin repliklerinin hâlâ dillerde olması ise çekimlere büyük bir sinerji katıyor. Gösterilen ilgi ve sevgiye kayıtsız kalmayan Yılmaz Erdoğan, her fırsatta hayranları ile fotoğraf çektirirken civardaki esnafın ikramlarına kabul edip sohbetlerine de eşlik ediyor. Uzun bir süredir Köyceğiz'de yaşayan Yılmaz Erdoğan, yeniden İstanbul ve İstanbullular ile buluşmanın keyfini 'Organize İşler 2' çekimleri ile yaşamaktan, halkın ve esnafın çekimlere gösterdiği samimi ilgiden ekip olarak çok memnun olduklarını belirterek şöyle konuştu: "İstanbul'un başrolde olduğu filmimizin çekimlerinin yapıldığı bölgelerdeki halkın sevgisi ve çekimler sürecinde bize, ekibimize verdikleri desteğin değeri ölçülemez. Bu büyük sevgiyi yaşamanın yanında, çekimlere gösterdikleri saygı ile de işimizi yapmamızı kolaylaştırıyorlar." 'Organize İşler 2', 4 Ocak'ta sinemalarda...