Pop müziğin ünlü ismi Sinan Akçıl
, bu yıl Yunanistan
'ın İskeçe şehrinde düzenlenen Ketenlik Gençlik Festivali'nde sahneye çıktı. İskeçe Ketenlik Stadyumu'nda gerçekleşen konsere 25 binden fazla kişi katıldı. Ünlü sanatçı, seyirci katılımı açısından Batı Trakya
'da bir rekora imza attı. Akçıl'ın konserine Yunanistan'ın Gümülcine, Selanik ve Kavala şehirlerinden de hayranlarının geldiği öğrenildi. Akçıl'ın seyircilere "Hoş geldiniz, Türkiye
'den aşk ve sevgi getirdim size" demesiyle stadyumda kıyamet koptu. Hayranları, ünlü sanatçıya büyük bir coşkuyla karşılık verdi. Ünlü popçunun Türk bayrağı açıp "Bugün burası kırmızı beyaz" demesiyle birlikte alanda çığlıklar yükseldi. Gecenin sonunda kalabalık, Akçıl'ı büyük araç konvoyuyla uğurladı.