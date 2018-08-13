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‘Bugün burası kırmızı beyaz'

Giriş Tarihi: 13.8.2018
‘Bugün burası kırmızı beyaz'
Pop müziğin ünlü ismi , bu yıl 'ın İskeçe şehrinde düzenlenen Ketenlik Gençlik Festivali'nde sahneye çıktı. İskeçe Ketenlik Stadyumu'nda gerçekleşen konsere 25 binden fazla kişi katıldı. Ünlü sanatçı, seyirci katılımı açısından 'da bir rekora imza attı. Akçıl'ın konserine Yunanistan'ın Gümülcine, Selanik ve Kavala şehirlerinden de hayranlarının geldiği öğrenildi. Akçıl'ın seyircilere "Hoş geldiniz, 'den aşk ve sevgi getirdim size" demesiyle stadyumda kıyamet koptu. Hayranları, ünlü sanatçıya büyük bir coşkuyla karşılık verdi. Ünlü popçunun Türk bayrağı açıp "Bugün burası kırmızı beyaz" demesiyle birlikte alanda çığlıklar yükseldi. Gecenin sonunda kalabalık, Akçıl'ı büyük araç konvoyuyla uğurladı.
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‘Bugün burası kırmızı beyaz'
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