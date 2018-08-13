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‘Dış güçlerin oyununu türküler söyleyerek bozacağız’

Giriş Tarihi: 13.8.2018
‘Dış güçlerin oyununu türküler söyleyerek bozacağız’
Ünlü şarkıcı Serkan Kaya, önceki gece Bodrum Sahne İstanbul'da konser verdi. Tıklım tıklım dolan konserinde yurt dışından gelen misafirlerine teşekkür eden Kaya, şunları söyledi: "Tatil için onca zahmete katlanıp 'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu ülke ekonomisine kazandırdığınız her bir dolar, her bir Euro ve her bir Sterlin, ciddi bir katkı. Dış güçlerin oyununu hep birlikte bozacağız, şüpheniz olmasın. Hem de şarkılar, türküler söyleye söyleye..." Programının sonlarına doğru kendisini dinlemeye gelen türkücü Faruk Tuncel'i sahnesinde ağırlayan Kaya, "Ustam" diyerek elini öptüğü Tuncel ile düet de yaptı.
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‘Dış güçlerin oyununu türküler söyleyerek bozacağız’
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