Doğum öncesi alışveriş yaptı

Milli futbolcu Arda Turan
ile geçtiğimiz Mart ayında hayatını birleştiren ve 6.5 aylık hamile olan Aslıhan Doğan
Turan, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı.
Yaz tatilini eşi ile birlikte Bodrum'da geçiren ve süper lig maçlarının başlaması ile tatili noktalayarak İstanbul'a dönen Aslıhan Doğan, gün boyu alışveriş yaparak hem kendinin, hem de 2.5 ay sonra doğacak olan oğlu Hamza Arda'nın eksiklerini tamamladı.
İlerleyen hamileliğine rağmen neredeyse hiç kilo almaması ile gündeme gelen Aslıhan Turan, hafif göbeği ve bronz teni ile tüm dikkatleri üzerine topladı.