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Doğum öncesi alışveriş yaptı

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Doğum öncesi alışveriş yaptı
Milli futbolcu ile geçtiğimiz Mart ayında hayatını birleştiren ve 6.5 aylık hamile olan Turan, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı.
Yaz tatilini eşi ile birlikte Bodrum'da geçiren ve süper lig maçlarının başlaması ile tatili noktalayarak İstanbul'a dönen Aslıhan Doğan, gün boyu alışveriş yaparak hem kendinin, hem de 2.5 ay sonra doğacak olan oğlu Hamza Arda'nın eksiklerini tamamladı.
İlerleyen hamileliğine rağmen neredeyse hiç kilo almaması ile gündeme gelen Aslıhan Turan, hafif göbeği ve bronz teni ile tüm dikkatleri üzerine topladı.
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Doğum öncesi alışveriş yaptı
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