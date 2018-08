En yeniler en iyiler en sevdiklerin yine atv’de

BUGÜN NELER OLDU

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemine Eylül'de başlıyor. Yeni sezon tanıtım filmleriyle her sene çok konuşulan kanal, 2018-2019 yeni yayın dönemi tanıtım çekimlerini geçtiğimiz günlerde tamamladı. Dilaver Kıvrak'ın yönetimindeki atv Tanıtım ve Marka ekibinin hazırlayıp çektiği filmde; dizi oyuncuları, sunucular ve haber spikerleri yer aldı. Atv Yenibosna Stüdyoları'nda gerçekleştirilen çekimleri Tekin Biçer yönetti. Çekimlerin görüntü yönetmenliğini Bilal Yalçın üstlenirken, fotoğrafları Cem Uçak çekti.Sezon finalleriyle günlerce konuşulan atv dizileri 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Sen Anlat Karadeniz', 'Aşk ve Mavi' ve günlük dizi 'Beni Bırakma', izleyicilerin merakla beklediği yeni bölüm leriyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Atv'de yeni sezonda üç yeni dizi de ekrana 'merhaba' demeye hazırlanıyor. 'Bir Zamanlar Çukurova', ' Can Kırıkları ' ve 'Yıllar Sonra'; yıldız oyuncularıyla izleyicinin karşısına çıkmak için gün sayıyor. 'Bir Zamanlar Çukurova'da; Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur gibi isimler rol alıyor. 'Leyla' ve 'Zeynep' adlı iki kadın polisin etkileyici hikayesini ekranlara taşıyacak olan 'Can Kırıkları'nda; Hande Doğandemir , Funda Eryiğit, Seçkin Özdemir Alican Yücesoy ve Hazar Motan oynuyor. 'Yıllar Sonra'da ise başrolleri Birce Akalay, Cansel Elçil ve Özlem Yılmaz paylaşıyor,Gündüz kuşağının vazgeçilmez iki programı ' Müge Anlı ile Tatlı Sert' ve ' Esra Erol 'da'; sevenleri ile Eylül'de buluşacak. Merak edilen dini konular yine Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 'nun programlarıyla yanıt bulmaya devam edecek. Murat Yıldırım 'ın sunumuyla ekran başındakilerin bilgilerini sınadığı, dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?', yenilenen ekran grafikleriyle ve dekoruyla yine bu sezon da kaldığı yerden devam edecek. Gündemin nabzını tutan canlı bağlantılarıyla ve özel yayınlarıyla haberin merkezi yine atv olacak. Dizi setlerinden haberler, kamera arkası görüntüler ve oyuncu röportajlarının yer aldığı 'Dizi TV' de kaldığı yerden devam edecek.Yeni sezonda atv ekranında yer alacak olan, yapımcılığını TİMS&B Productions'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi, ilk tanıtımıyla izleyicide şimdiden büyük heyecan yarattı. Dizinin tanıtımı; 48 saatte tam 1 milyon 250 bin kişi tarafından izlenerek büyük beğeni topladı. Sinema filmlerini aratmayan tanıtımı, güçlü oyuncu kadrosu, mekanları ve kostümleriyle görücüye çıkan 'Bir Zamanlar Çukurova', şimdiden sezonun en merak edilen yapımları arasında yer almayı başardı. Adana Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasında kurulan dev platoda çekimleri yapılan dizide; 1970'lerden bugüne uzanan bir hikaye hayat buluyor.