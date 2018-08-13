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‘Müziğin ruhunu öldürdüler’

Giriş Tarihi: 13.8.2018
‘Müziğin ruhunu öldürdüler’
'Unutuluyor mu Aşklar?' şarkısıyla günlerdir müzik listelerinin zirvesinde olan , İstanbul Florya'da düzenlenen halk konserinde şarkılarını binlerce kişiye söyledi. Konser sırasında günümüzün popüler şarkılarına da değinen Peker, yeni jenerasyondan , ve Simge'yi çok beğendiğini söyledi.
Son yıllarda müziğin ruhunun bittiğinden şikayet eden şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Müzik ruhun gıdasıdır derler ama bu yeni şarkıların sözlerinde ve duygusunda artık ruh yok. Sahte tıklanmalar en kısa zamanda bitecek ve ben de bunun için elimden geleni yapacağım."
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