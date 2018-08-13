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'nın paylaşımı olay oldu! 'a gönderme mi yaptı?

Şarkıcı , 'in ölüm yıl dönümünde büyük ustayı andı

Giriş Tarihi: 13.8.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 09:59
Sıla'nın paylaşımı olay oldu! Ahmet Kural'a gönderme mi yaptı?

Sosyal medya hesabından 'in 'Farzet Hiç Ayrılmadık' şiirini paylaşan 'ya takipçileri 'Bu şiiri özelikle mi seçtiniz?' yorumunda bulundu.

Gelen mesajlara cevap vermeyen şarkıcının şiir ile paylaştığı bu duygusal fotoğrafı da dikkat çekti.

İŞTE SILA'NIN PAYLAŞIMI...

Farzet hiç ayrılmadık

Gözümde tütüyor

Gözümü tütsülüyorsun hala

Hep birlikteyiz sanki

Seninle ben ve DÜNYA

Sıla ve oyuncu geçen aylarda ayrılmıştı. Ayrılığın ardından birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığıydı. Bir diğer iddia ise Sıla'nın ile aşk yaşamaya başlamasıydı. Ancak daha sonra ikili bu iddiaları tek tek yalanladı.

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Sıla'nın paylaşımı olay oldu! Ahmet Kural'a gönderme mi yaptı?
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