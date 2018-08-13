Sıla'nın paylaşımı olay oldu! Ahmet Kural'a gönderme mi yaptı?

Sosyal medya hesabından Can Yücel'in 'Farzet Hiç Ayrılmadık' şiirini paylaşan Sıla'ya takipçileri 'Bu şiiri özelikle mi seçtiniz?' yorumunda bulundu.

Gelen mesajlara cevap vermeyen şarkıcının şiir ile paylaştığı bu duygusal fotoğrafı da dikkat çekti.

İŞTE SILA'NIN PAYLAŞIMI...

Farzet hiç ayrılmadık

Gözümde tütüyor

Gözümü tütsülüyorsun hala

Hep birlikteyiz sanki

Seninle ben ve DÜNYA

Sıla ve oyuncu Ahmet Kural geçen aylarda ayrılmıştı. Ayrılığın ardından birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığıydı. Bir diğer iddia ise Sıla'nın Okan Can Yantır ile aşk yaşamaya başlamasıydı. Ancak daha sonra ikili bu iddiaları tek tek yalanladı.