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’a eşi 'dan büyük jest!

5,5 aylık hamile olan tescilli güzel ’a eşinden büyük jest geldi. , eşine tektaş yüzük hediye etti.

Giriş Tarihi: 14.8.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 10:28
Azra Akın’a eşi Atakan Koru'dan büyük jest!

Yaklaşık 5,5 aylık hamile olan tescilli güzel 'a eşi 'dan pahalı hediye! Akın'a eşi Atakan Koru, bebek hediyesi olarak eşine özel tasarım tektaş yüzük hediye etti.

YAKLAŞIK 30 BİN TL...

Bugünlerde eşinin memleketi olan İpsala'da vakit geçiren Akın'ın damla pırlanta yüzüğünün fiyatının yaklaşık 30 bin TL olduğu öğrenildi. Tescilli güzelin, pahalı hediyesi sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafta ortaya çıktı. Gün batımında çektirdiği fotoğrafıyla çok sayıda beğeni alan Azra Akın, hamilelik dönemi boyunca doğal beslenmeye önem veriyor.

Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (10.08.2018)

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Azra Akın’a eşi Atakan Koru'dan büyük jest!
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