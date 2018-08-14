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Cemiyet dünyası ’yle eğlendi

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Cemiyet dünyası Deniz Seki’yle eğlendi
Ünlü şarkıcı , önceki akşam People 'da sahneye çıktı. Her sahnesinde kapısında kuyruklar oluşan Seki'yi dinleyenler arasında, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de vardı. Ayşegül Dinçkök, Burak Karabacak, Arzu&Numan Ceyhan, Gülin Karabacak, Şule Arguder, Didem Antebi, , Gül Dürüst, Nil Uyguner, , Mehmet Özer, Bodrum Büyükşehir Belediye Başkanı ve eşi Hülya Kocadon; Seki'nin şarkılarıyla güzel bir gece geçirdi. Ünlü sanatçı, yoğun istek üzerine sahnesini uzattı.
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Cemiyet dünyası Deniz Seki’yle eğlendi
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