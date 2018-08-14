Cemiyet dünyası Deniz Seki’yle eğlendi

Ünlü
şarkıcı Deniz Seki
, önceki akşam People Bodrum
'da sahneye çıktı. Her sahnesinde kapısında kuyruklar oluşan Seki'yi dinleyenler arasında, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de vardı. Ayşegül Dinçkök, Burak Karabacak, Arzu&Numan Ceyhan, Gülin Karabacak, Şule Arguder, Didem Antebi, Şirin Yalçın
, Gül Dürüst, Nil Uyguner, Merve Özbey
, Mehmet Özer, Bodrum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kocadon
ve eşi Hülya Kocadon; Seki'nin şarkılarıyla güzel bir gece geçirdi. Ünlü sanatçı, yoğun istek üzerine sahnesini uzattı.